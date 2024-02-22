‘YARNSİ ipliğini çevreye daha duyarlı yapmayı hedefliyoruz’

Ali Eskalen-Kahramanmaraş

Şirikçioğlu Grubu olarak başta tekstil olmak üzere, enerji, inşaat, perakende, tarım ve hayvancılık sektörlerinde faaliyet gösterdiklerini ifade eden Şirikçioğlu Mensucat Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kaynak, lokomotif sektör olan tekstilde; iplik, indigo boya, dokuma ve terbiye işletmeleriyle entegre yapıya sahip olduklarını söyledi. Kaynak ayrıca, her yıl geleneksel olarak açıklanan ISO İlk 500’de yer alan 3 şirketi ile Türkiye’nin öncü sanayi grupları içinde yer aldıklarını belirtti.

491 bin 611 metrekare alana kurulu 323 bin 935 metrekarelik kapalı alanda; Open-end iplik, Ring (karde) iplik, Kompakt (penye) iplik, Vorteks iplik, Polyester iplik, Denim ve non-denim kumaş üretimi alanlarında faaliyet gösterdiklerini kaydeden İbrahim Kaynak, “Özellikle denim ve iplik alanlarında dünyanın sayılı üreticilerinden biri haline gelmiştir.

Ana faaliyet alanı olan tekstilde üretime değer katan 4000 çalışanı ile ring, open end, tekstürize iplik, poy, ham dokuma, non denim ve denim dokuma alanlarında 22 farklı işletmede 162000 iğlik ring, 20692 rotorluk open end, 2632 iğlik tekstürize iplik üretimi kapasitesi ile günlük 300 ton iplik, aylık 10 milyon metre denim ve non denim kumaş üretimi yapmaktadır” dedi.

“İhracat hedefimiz 150 milyon dolar”

6 Şubat depremlerinin kendilerini de olumsuz etkilediğini, depremler nedeniyle Şubat-Temmuz ayları arasında üretim hacminin düştüğünü ifade eden Kaynak, şunları söyledi:

“Ağustos ayından itibaren depremin olumsuz etkisi tamamen ortadan kalkmıştır. Yıl genelinde yüzde 25 hacimsel düşüş yaşanmıştır. 2024 yılında yüzde 30’luk hacimsel artış beklenmektedir. 2024 yılı için ihracat alanında yüzde 60’lık bir artış öngörmekteyiz. Ayrıca yatırımlarımıza da devam etmekteyiz. 22 MW’lık Çatı GES yatırımı yapılmıştır. Şirikçioğlu Grubu’nun toplam elektrik enerjisini tüketiminin yüzde 10’luk kısmını karşılamaktadır. 2024 yılında 85 bin ton pamuk ipliği, 5 bin ton polyester iplik ve 96 milyon metre denim kumaş imalatı planmaktayız.150 milyon Dolar ihracat hedefimiz bulunmaktadır. 2024 yılında tamamlamayı planladığımız 24 MW büyüklüğünde arazi üzerine öz tüketim amaçlı yatırım planımız bulunmaktadır.”

“Enerji maliyetlerindeki yüksek artış, Türk sanayicisinin rekabet avantajını etkiliyor”

Tüm dünyada enflasyonist baskı ve durgunluk söz konusu olduğunu, bu konuda en önemli problemlerden birinin enerji fiyatlarındaki artış olduğunu belirten İbrahim Kaynak, “Enerji maliyetlerindeki yüksek artış Türk sanayicisinin rekabet avantajını önemli ölçüde etkilemektedir. Şirikçioğlu Grubu olarak yüksek üretim hacmi ve ürün çeşitliliği dikkate alındığında sıkışan piyasaların getirdiği bir rekabet avantajı oluşacaktır. Bunu yanında verimliliği artıracak önlemler alıyor olacağız. Enerji maliyetlerini olumlu etkileyecek Çatı GES yatırımı, işletme içerisinde daha eski teknolojiye sahip makinelerin daha az enerji tüketecek şekilde donanımlarının yenilenmesi, hammadde temin süreçlerinin stok maliyetlerinin doğru yönetilmesi bunların başında gelmektedir” diye konuştu.

“55 ülkeye doğrudan ihracat yapıyoruz”

Tüm dünyadaki enflasyonist baskı ve durgunluk olduğunu ifade eden Kaynak, şöyle devam etti:

“Bu konuda en önemli problemlerden biri enerji fiyatlarındaki artış. Enerji maliyetlerindeki yüksek artış Türk sanayicisinin rekabet avantajını önemli ölçüde etkilemektedir. Şirikçioğlu Grubu olarak yüksek üretim hacmi ve ürün çeşitliliği dikkate alındığında sıkışan piyasaların getirdiği bir rekabet avantajı oluşacaktır. Bunu yanında verimliliği artıracak önlemler alıyor olacağız. Enerji maliyetlerini olumlu etkileyecek Çatı GES yatırımı, işletme içerisinde daha eski teknolojiye sahip makinelerin daha az enerji tüketecek şekilde donanımlarının yenilenmesi, hammadde temin süreçlerinin stok maliyetlerinin doğru yönetilmesi bunların basında gelmektedir. Şu an 55 ülkeye doğrudan ihracatımız bulunmaktadır. Avrupa tarafında talep artışları sonucu Pakistan, Bangladeş gibi daha riskli ülkelere yaptığımız ihracatı azaltmamızı sağlamış, ağırlık batı ülkelerine verilmiştir. İhracatın toplam satışlar içerisindeki payı yüzde 25 düzeyindedir. Bu tutarın yüzde 35’in üzerine taşınması hedefimiz bulunmaktadır.”

“Üretimimizin yüzde 25’ini sürdürülebilir enerjiden sağlayacağız”

Ar-Ge yatırımları yaparken enerji, sıfır atık üretim alanlarında öncelik verdiklerini, önümüzdeki günlerde işletmelerini ön plana çıkaran minimum atık ve daha düşük enerji tüketimli Ar- Ge yatırımları hedeflediklerini ifade eden Şirikçioğlu Mensucat Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kaynak, son olarak şunları söyledi:

“İleriki vadede Türkiye’nin gerek konumu, gerek kalitesi bakımından sektörümüzde daha iyi seviyelere gelmesini bekliyoruz. Global kriz kaynaklı olarak, fiyat odaklı ürünler daha fazla talep görmektedir. Sektörün global arenada önündeki fırsatları konum ve termindir. Tehditler ise; ucuz ve kalitesiz. Sürdürülebilir elyaf kullanımını önemsiyoruz, mümkün olduğunca ürünlerimizde sürdürülebilir elyaflar; organic, recycle, regeneratif, BCI gibi hammaddeler kullanıyoruz. Karbon emisyonunu azaltıyoruz. İşletme çatılarımıza güneş enerji panellerinin kurulumunu sağlıyoruz ve üretimimizin yüzde 25’ini sürdürülebilir enerjiden sağlayacağız. İşletme içerisinde; su, enerji kullanımını azaltmak için projeler yapılmaktadır. Yeşil Mutabakat çerçevesinde güneş enerji sistemleri, su azaltma projeleri devam etmektedir. İşletme içerisinde projeler görüşülmektedir.”

“YARNSİ ile çevreye daha duyarlı olmayı hedefliyoruz”

Ar-Ge’ye de önem verdiklerini ifade eden İbrahim Kaynak, “YARNSİ, Şirikçioğlu şirketler grubunun iplik markasıdır. Günlük 350 ton iplik ve beş farklı pamuk eğirme sistemiyle Türkiye’nin en büyük pamuk ipliği üretim kapasitesine sahip firmalardan bir tanesiyiz. YARNSİ 2022 yılında faaliyete aldığı Ar-Ge merkezinde yenilikçi ve sürdürülebilir üretim için çalışmalarına devam etmektedir. Karbon emisyon değerlerini iyileştirmek için yenilenebilir güneş enerji sistemlerini tüm iplik üretim işletmelerinde devreye almıştır. Ayrıca sürdürülebilir ve daha temiz bir gelecek için karbon emisyonu düşük tarım alanlarında pamuk üretim projelerine öncelik vermektedir. Sıfır atık ve geri dönüşüm projelerine işletmelerimizi entegre ederek çevreye daha duyarlı bir YARNSİ hedeflemekteyiz” diye konuştu.