Nazar Tekstil, pamuk piyasasını yapay zeka ile takip edecek

Ali Eskalen-Kahramanmaraş

1960’lı yıllarda pamuk ticareti ve çırçırcılık yapan Balduk ailesinin 90’lı yıllarda sanayiye adım atarak kurduğu Nazar Tekstil, aradan geçen zamanda sektörün önemli isimlerinden biri haline geldi. Nazar Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, gelinen noktada şirketin pamuk ipliği üretimi, yenilenebilir enerji, elektrik üretimi ve dağıtımı ile yapay zeka teknolojileri alanında faaliyet gösteren bir şirket olarak yollarına devam ettiklerini söyledi. Pamuk ipliği sektöründe, Open End ve Ring Penye Compact iplikleri ürettiklerini ve bunların kontaminasyon garantili uzun elyaflardan üretilen 50/1 ve 60/1 dokuma compact iplikleri olduğunu kaydeden Balduk, çevre dostu üretime katkı sağlamak amacıyla GOTS sertifikalı organik ipliklerle de üretim yaptıklarını belirtti. Organik içeriğini kanıtladıkları OCS sertifikası ile geri dönüştürülmüş malzemelerin standardını kanıtladıkları GRS ve RCS sertifikalar ile üretim yaptıklarını ifade eden Kurtul, “Ayrıca, Almanya ve İsviçre’deki müşterilerimize güvenlik kâğıdı ihracatı yapmaktayız. Yenilenebilir enerji alanında, rüzgar, güneş ve akarsu üzerine kurulu hidroelektrik santrallerimizle çeşitlenen portföyümüzü yönetmekteyiz. Yıllık ortalama 76 bin 600 MWh enerji üretiyoruz. Kojen, fabrikalarımızın çatısı üzerindeki GES tesisimiz ve Yahyalı Bölgesindeki RES tesisimiz ile onun bünyesindeki Hibrit GES tesisimiz ve diğer işirtakli yenilenebilir enerji üretiyoruz. Yani tükettiğimiz enerjinin 2 katını yeşil enerji olarak ekosisteme tekrar veriyoruz” dedi.

“Bu yılın toplam satışlarının 52.5 milyon dolara ulaşmasını bekliyoruz”

Open End ve Ring Penye iplik üretim tesislerinde 425 kişiyi istihdam ettiklerini, Ring tesisinin günlük 37 ton, Open End tesisinin ise günlük 80 tona kadar üretim yapabilme kapasitesine sahip olduğunu belirten Nazlı Ceylan Balduk Kurtul şunları söyledi:

“Şirketimiz, yurtiçi satışlarda, 41 milyon 697 bin 128 Dolar ihracatta ise 10 milyon 353 bin 573 dolar gelir elde etmiştir. Stratejimizi; yenilenebilir, yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir kaynak yönetimi olarak belirledik ve bu strateji doğrultusunda bulunduğumuz coğrafyanın hediyesi olan pamuğu iplik üretiminde kullanarak doğaya zarar vermeden üretip, atıl halini de dönüştürülebilir kaynak olarak değerlendirmeye özen gösteriyoruz. Pamuk ipliği üretim süreçlerimizde çevre dostu uygulamaları artırarak sürdürülebilir üretim modeline geçiş yaptık. Bununla birlikte, yeni güneş enerjisi santralleri inşa etmek ve mevcut tesislerimizin enerji verimliliğini arttırmak da öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Geçen yıl aylık 2 bin 400 ton üretim kapasitesine sahip olan full otomasyon Open End üretim tesisi yatırımını tamamlayarak faaliyete geçirdik. Bu yılın toplam satışlarının 52.5 milyon Dolar’a ulaşmasını bekliyoruz. Ancak, geçtiğimiz yıl yaşanan depremin yarattığı zorluklar ve küresel talepte gözlemlenen durgunluk, özellikle yurt içi pazarımızda beklediğimiz büyümeyi sınırlamaktadır. Bu durum, iş stratejilerimizi yeniden değerlendirmemize ve daha dirençli bir iş modeli geliştirmemize yol açmıştır. Küresel ekonomik belirsizliklerin de etkisiyle, önümüzdeki dönemde daha esnek ve çevik bir iş yapısına yönelme planlarımız bulunmaktadır. Bu, şirketimizin uzun vadeli sürdürülebilirliğini ve başarısını destekleyecek adımların atılmasını gerektirmektedir.”

“Yapay zeka tabanlı projelerimizi piyasaya sürüyoruz”

Bu yıl ki yatırım hedefleri hakkında da açıklamalarda bulunan Balduk, günümüzde her alanda kullanılmaya başlayan yapay zeka teknolojisine yöneldiklerini söyledi. Balduk, “Veri analizi, fiyat tahmini ve operasyonel karar alma süreçlerimizi geliştirmek için iş ortağımız Hey teknoloji ile 1707 tübitak kobi sanayi işbirliği desteği kapsamında geliştirdiğimiz CotCast.ai gibi yapay zekâ tabanlı projemizi ticarileştirildi. Cotcast ai. 2024 yılında piyasaya sürüldü ve sektörümüz hammaddesi olan pamuğun pazar analizi ile stratejik karar verme süreçlerimizde büyük bir fark yaratacağına inanıyoruz. Bu ve benzeri teknolojileri diğer iş kollarımızda entegre etmek ana hedefimizdir

Şirket olarak, teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor ve bu yenilikleri iş süreçlerimizde etkin bir şekilde kullanıyoruz. Bu sayede, operasyonel maliyetlerimizi düşürüyor ve piyasada rekabetçiliğimizi artırıyoruz” diye konuştu.

Hali hazırda tüm dünyada devam eden enflasyonist baskı ve durgunlukla ilgilide değerlendirmelerde bulunan Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, enflasyonist baskı etkilerinin başlıca nedenlerinin maliyet artışları, tüketici harcamaları, faiz oranları, rekabet baskısı ve maliyet azaltma gibi faktörler olduğunu söyledi. Durumu iyileştirmek adına, daha rekabetçi fiyatlar sunmak veya daha fazla değer sağlamak için alternatif yaklaşımların düşünülebileceğini, yeni ürünler ve hizmetler geliştirerek rekabet avantajı sağlanarak pazar payının artırılabileceğini belirten Kurtul, maliyetleri azaltıp talep dalgalanmalarına uyum sağlamak adına verimli stok yönetimiyle likiditeyi artırıp nakit akışını iyileştirerek sürdürülebilir başarı elde edebileceğini kaydetti.

“Uzun elyaflı pamuk tohumu projemiz, yurtdışına bağımlılığı azaltacak”

Nazar Tekstil olarak Ar-Ge’ye de önem verdiklerini kaydeden Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, “Ar-Ge merkezimizle inovasyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve TÜBİTAK onaylı iki projemizle 1 adet faydalı model projemiz uluslararası iş birliklerimizle ar-ge alanında heyecan verici adımlar atıyoruz. TÜBİTAK desteği almış projelerimizden biri, kobi sanayi iş birliği ile hazırlanan big data, yapay zeka ve makine öğrenmesi teknikleri kullanılarak geliştirilen uygulamadır. Bu uygulama, pamuk fiyatı tahmininde kullanılacaktır. Türk Tekstil endüstrisi ihtiyaç duyduğu ekstra uzun, mukavim, üniform ve ince liflere sahip olan Gossypium Barbadense L. türü pamuğu ithal ediyordu. Bu ihtiyacı karşılamak ve dışa bağımlılığı azaltmak için, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile ortak olarak hazırladığımız ve TÜBİTAK 1505 Programı'nın Üniversite-Sanayi İş Birliği kapsamında destek aldığımız "Uzun Elyaflı Pamuk Tohumu" projemizi hayata geçiriyoruz. Islah çalışmaları ve tohum kalitesini sürekli olarak iyileştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Türkiye’nin geliştirdiği yerli ve milli ilk uzun elyaflı pamuk tohumu olması açısından bizim için manevi değeri de çok yüksek bu projemizin. Projeden elde edilen ürünler, kaliteli iplik üretiminde yurtdışına bağımlılığı yani uzun elyaflı pamuk ithalatını azaltacak ve yerli kaynaklardan temin edilen hammadde ile tekstil sektörünü güçlendirecektir. Bu, ekonomik açıdan sürdürülebilir bir çözüm sunarken, Ülkemizin Tekstil Endüstrisini Uluslararası alanda rekabetçi kılacaktır. Bu başarı, TÜBİTAK 1505 Programı'nın Üniversite-Sanayi İş Birliği Modellerinin etkinliğini gösteren önemli bir örnek olacaktır. 2 yıl içinde Geliştirdiğimiz pamuk tohumlarının üretim sürecine gireceğiz ve statagetik yatırım olan tohum Ar-Ge üretim tesisimizi kuracağız” diye konuştu.