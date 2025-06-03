KoçZer'den yeni nesil ajans modeli: Ingage artık OneIngage

Koç Topluluğu şirketlerinden KoçZer, offline ve online medya alanındaki uzun soluklu deneyimini, pazarlama ve dijital dünyanın dinamikleriyle birleştirerek entegre bir ajans yapılanmasına imza attı.

Yapılanmanın ilk adımı 2024 yılı sonunda, KoçZer bünyesinden doğan ve 2018 yılında global reklam ve halkla ilişkiler ajansı WPP ortaklığıyla kurulan Ingage’in tüm hisselerinin KoçZer tarafından satın alınmasıyla başladı. Böylece, pazarlama sektörünün öncü oyuncularından biri olan Ingage, %100 Koç Topluluğu şirketi haline geldi ve bu stratejik hamle ile KoçZer medya yatırımlarını yeni bir faza taşıdı.

Bu dönüşümle birlikte, KoçZer bünyesindeki offline medya yönetimi, Ingage’in online medya yönetimi, teknoloji ve yaratıcılık hizmetleri tek bir yapı altında birleşerek ONEINGAGE oldu.

Medya sektöründe 20 yılı aşan yolculuk

OneIngage yapılanması, KoçZer’in 2003 yılında Koç Topluluğu şirketleri için ortak medya satın alma süreçlerini yürütmeye başlamasıyla temelleri atılan medya yolculuğunun yeni bir fazı olarak konumlanıyor.

KoçZer Genel Müdürü ve OneIngage Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Turfan, yatırımın stratejik boyutunu şu sözlerle değerlendirdi:

“21 yıl önce başlayan medya yolculuğumuz, 2018 yılında dijital pazarlama hizmetlerimizin global WPP ortaklığıyla kurumsallaşması ile devam etti. Ingage, bu birikimin dijital pazarlama alanındaki karşılığı olarak ortaya çıktı. Stratejik büyüme vizyonumuz kapsamında, medya alanındaki yatırımlarımızı artırarak 2024 yılı sonunda Ingage’in tüm hisselerini WPP’den devraldık ve %100 Koç Topluluğu şirketi haline getirdik. KoçZer olarak; OneIngage’ın 360 derece uluslararası pazarlama ve teknoloji çözümleri sunan lider bir oyuncuya dönüşme sürecine katkı sağlayacağız.”

360 derece hizmet: One Stop Shop vizyonu ve uluslararası açılım

OneIngage; medya satın alma, yaratıcılık ve teknoloji alanlarındaki uzmanlıkları entegre bir yapı altında birleştirerek, pazarlama iletişiminde 360 derece çözüm sunmayı hedefliyor. OneIngage, “One Stop Shop” yaklaşımıyla tüm medya süreçlerini uçtan uca tek noktadan yöneten entegre bir ajans modeli sunuyor.

OneIngage Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Ercan Tursun, oluşturulan yeni yapının sektörün değişen ihtiyaçlarına nasıl yanıt verdiğini şu sözlerle ifade etti: “Büyük bir dönüşüm sürecinin içindeyiz ve bu süreç, beraberinde büyük fırsatlar da getiriyor. Artık markalar yalnızca görünür olmakla yetinmiyor; anlamlı, ölçülebilir ve stratejik iletişim kurmak istiyor. OneIngage olarak, ‘One Stop Shop’ yaklaşımımızla medya satın alma & planlama, yaratıcılık ve teknolojiyi bir araya getiriyor; tüm hizmetleri entegre şekilde sunuyoruz. Amacımız, yalnızca bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarına yanıt verebilecek bir yapıyı birlikte inşa etmek. Bu yeni dönem küreselleşme stratejimizi hızlandıracak. Dünyanın en büyük 4 teknoloji şirketi, Amazon, Google, Meta ve TikTok’un da Türkiye’deki stratejik iş ortağı ve Türkiye’nin ilk lokal network ajansı OneIngage olarak, yurt dışı açılımımızı Dubai’den başlattık. MENA Bölgesi’nin en büyük dijital ve e-ticaret fuarı olan Seamless Middle East 2025’e katılarak ilk görünürlüğümüzü gerçekleştirdik” dedi.

Üç alanda uzmanlaşmış yeni yapı, üç yeni şirket

OneIngage çatısı altında oluşturulan üç şirket, medya, yaratıcılık ve teknoloji alanlarında uzmanlaşarak pazarlama dünyasına bütüncül çözümler sunacak.

InMedia360, KoçZer bünyesindeki offline medya operasyonları ve Ingage’in online medya yönetim yetkinliklerinin birleşimiyle hizmet verecek. Şirket müdürlüğü görevini, medya ve pazarlama dünyasında 25 yılı aşkın deneyime sahip Zafer Tipigil üstleniyor. Kariyerine reklam ajanslarında başlayan ve Ford Otosan, Mindshare, Coca-Cola, The Walt Disney Company ve EssenceMediacom gibi global yapılarda üst düzey görevlerde bulunan Zafer Tipigil, 1 Mayıs itibarıyla InMedia360’ın başına geçti. Tipigil, yeni yapıya dair görüşlerini şöyle paylaştı:

“Medya dünyasında offline ve online disiplinlerin birbirinden ayrı yürütüldüğü dönem sona erdi. InMedia360 olarak bu iki alanı tek merkezden yöneten, strateji, planlama, optimizasyon ve ölçümleme gibi tüm adımları bütüncül biçimde yöneten bir yapı sunacağız. KoçZer’in yıllara dayanan medya satın alma deneyimini, dijital dünyanın çevikliğiyle buluşturarak sunacağımız güçlü çözümler ile markalarımızın yanındayız.”

Geçtiğimiz yıl KoçZer’in yeni medya yatırımları ile Digital Panorama’yı bünyesine katmasıyla birlikte Ingage’in yaratıcı alanlardaki kabiliyetlerini geliştirme yolunda önemli bir adım atılmıştı. Digital Panorama yeni yapıda yoluna InCrea360 olarak devam edecek.

InTechno360 teknoloji şirketi ise veri, teknoloji ve yapay zeka destekli pazarlama ve reklam teknolojileri geliştirerek hizmet sunacak.