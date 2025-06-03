Alp Özler Lojistik A.Ş.’den kadın sürücülere tam destek: Elazığ’da bir ilk gerçekleşti

Kadın kaptan Dilek Nurcu’nun bu özel görevini gerçekleştirmesi, sadece bir lojistik operasyon değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık açısından da önemli bir adım oldu. Fabrika çalışanları tarafından alkışlarla karşılanan Sayın Nurcu, sahadaki güçlü duruşu ve örnek disipliniyle hem firmamızın hem de sektörün gururu oldu.

Alp Özler Lojistik A.Ş., kadın sürücülerin sektörde daha fazla yer alması için yürüttüğü kapsamlı eğitim programları ve farkındalık çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Dilek Nurcu, bu vizyon doğrultusunda kurulan Alp Özler Akademi'den mezun olan başarılı kaptanlarımızdan biri olarak öne çıkıyor.

Şirketin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kadın emeğiyle kalite artar, kadın eli değen işte verim ve güven olur. Kadın cesareti ise taşınan her yükten daha ağır, her yolculuktan daha kıymetlidir. Bizim rotamız eşitlik, hızımız dayanışma, yakıtımız ise insan odaklı değerlerdir."

Kadınların üretimden sahaya, her alanda varlık göstermesi için yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam eden Alp Özler Lojistik, sektörde eşitliğe öncülük eden kurumlardan biri olma misyonunu sürdürüyor.