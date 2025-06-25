Nevin Gülbaz, Sandoz Türkiye Genel Müdürü olarak atandı

Sandoz Türkiye operasyonlarına liderlik edecek yeni isim Nevin Gülbaz oldu. 1 Temmuz 2025 itibarıyla görevi devralacak olan Gülbaz, şirketin Türkiye'deki tüm ticari operasyonlarına liderlik edecek ve Sandoz META (Orta Doğu, Türkiye ve Afrika) Bölgesi Liderlik Ekibi'nde yer alacak.



Bu atama, Sandoz'un META bölgesindeki liderlik yapılanmasını güçlendirme stratejisinin önemli bir parçası olarak hayata geçirildi. Yeni görevinde Gülbaz, Türkiye organizasyonunun ticari sorumluluğunu üstlenirken; Cengiz Zaim, META Bölgesi ve Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam edecek.



Nevin Gülbaz, Sandoz bünyesine 2022 yılı başında Türkiye CFO'su olarak katıldı; bu rol kapsamında hem ticari operasyonların hem de Gebze üretim tesisinin finansal yönetiminden sorumlu olarak birçok başarılı projeye liderlik etti. Son olarak Sandoz Filipinler Genel Müdürü olarak görev yapan Gülbaz, bu görev süresince kültürel dönüşüme liderlik etti, stratejik iş birlikleri kurdu ve hasta erişimini artırmaya yönelik çalışmalarıyla kısa sürede güçlü iş sonuçları elde edilmesini sağladı.

Nevin Gülbaz kimdir?

Kariyerine otomotiv sektöründe yatırımcı ilişkileri uzmanı olarak başlayan Gülbaz, ilaç sektörüne Sanofi'de çeşitli finansal görevler üstlenerek adım attı. Sonrasında Abbott'ta Türkiye ve ardından CIS ve Afrika ülkelerini kapsayan Bölge CFO'luğu görevlerinde bulundu; Sandoz öncesinde ise Danone'da Türkiye CFO'su olarak görev aldı.



Galatasaray Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Nevin Gülbaz, aynı zamanda Serbest Mali Müşavir (SMMM) unvanına sahip. Finansal liderlik alanındaki başarısı ve stratejik vizyonuyla, görev aldığı tüm organizasyonlara değer katan Gülbaz, yeni görevinde de Sandoz Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamaya devam edecek.