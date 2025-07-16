Bvlgari Resort & Mansions Bodrum ı̇lk malı̇kanesini gün yüzüne çıkardı

Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından Cengiz Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz tarafından kurulan AHEN’in imzasını taşıyan bu özel proje, mimaride küresel referans kabul edilen ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel tarafından tasarlandı. Bodrum’un en göz alıcı iki koyu arasında, doğallığını hâlâ koruyan 60 hektarlık eşsiz bir yarımadanın ucunda konumlanan bu yaşam alanı, zarafet ile sadeliğin uyumlu bir bileşimini sunuyor.

Malikanelerin özellikleri

68 hektarlık teraslı Akdeniz bahçelerine yayılan yerleşke, Bvlgari’nin çağdaş zarafet anlayışını ve rafine yaşam vizyonunu yansıtarak, güvenli, sofistike ve sürdürülebilir bir uluslararası topluluğun temellerini atmak üzere kurgulandı. Proje, 3 ila 6 yatak odası arasında değişen, Bvlgari markasını taşıyan 101 sahil ve yamaç malikanesinin yanı sıra seçkin bir resortu da bünyesinde barındırıyor.

Her bir malikane, çevreyle uyum içinde, yerel bitki örtüsüyle kaplı çatıları sayesinde denizden görünürlüğü en aza indirecek biçimde manzaraya entegre edildi. Bu mimari seçim yalnızca estetik değil, aynı zamanda Bvlgari’nin sürdürülebilirlik ve otantik yaşama olan kararlılığının da ortaya koyuyor.

İlk tamamlanan ve özel ziyaretlere açılan Bvlgari Mansion, Akdeniz sofistike yaşam tarzının özünü yansıtıyor. İki kata yayılan altı yatak odalı malikanede doğal bir merdiven, tavandan tabana pencerelere sahip yüksek tavanlı görkemli bir yaşam alanı, Molteni&C | Dada Engineered imzalı açık mutfağa sahip büyük bir yemek alanı, Technogym ekipmanlarıyla donatılmış özel bir fitness salonu ve bir masaj odası bulunuyor. ACPV ARCHITECTS tarafından seçilen ikonik parçalarla döşenen iç mekanlarda Maxalto, B&B Italia ve Flexform'un eserleri ile Flos, FontanaArte, Aggio ve Oluce'nin dekoratif aydınlatmaları öne çıkıyor. Altai'nin halıları ve özel kaplamalar, Bvlgari'nin olağanüstü kalite ve çağdaş İtalyan tasarımına olan bağlılığının altını çiziyor.

Kültürel mirasla iç içe geçmiş iç mekân tasarımı, Türk çağdaş sanatının usta isimleri Mübin Orhon, Ergin İnan ve Devrim Erbil’in eserlerinin yanı sıra, nadir rastlanan 18. yüzyıla ait bir Anadolu kilimi ve Floransa’nın tarihi Cantagalli Manufaktürüne ait klasik İznik tarzı seramiklerle zenginleştiriliyor.

Malikanenin titizlikle peyzajlandırılmış bahçesi, özel iskelesiyle gözlerden uzak bir plaja kadar uzanırken; 16 metrelik etkileyici sonsuzluk havuzu, şömineli sofistike bir açık hava salonu ve davetkâr bir yemek alanıyla tamamlanan dış mekân, Akdeniz bitki örtüsü ve kesintisiz manzaraların eşliğinde benzersiz bir mahremiyet ve dinginlik hissi sunuyor.

Master planın ödüllü Cracknell firmasına teslim edilen peyzaj tasarımı, yarımadanın özgün ekosisteminden ilham alıyor. Cracknell’in rejeneratif prensiplerle şekillenen yaklaşımı, yerel flora ile zarifçe dokunmuş gizli yürüyüş yollarını ve suyun sürdürülebilir yönetimini temel alan yenilikçi çözümleri ustalıkla harmanlayarak, zamanla olgunlaşan ve derinleşen doğal bir sığınak yaratıyor.

Projenin her detayında sürdürülebilirlik var

Sürdürülebilirlik projenin her detayında kendini gösteriyor. Dış cepheler traverten ve kumtaşıyla kaplanırken, yüksek performanslı pencereler ile üstün ısı yalıtımı sağlanıyor. İç mekânlarda, yerel taş ocaklarından elde edilen Denizli travertenleri ve banyolarda Perla Rocca kuvarsit tercih ediliyor. Axor, Antonio Lupi, Kaldewei, Geberit ve Duravit armatürleriyle tamamlanan detaylar, yapı kalitesine katkı sunuyor. İnşaat sürecinde kazılan taşlar ise peyzajda yeniden değerlendirilerek biyolojik çeşitlilik ve ekolojik denge destekleniyor.

İleri düzey iklim kontrolü ve aydınlatma sistemleri, mimariyle bütünleşik bir anlayışla kusursuz biçimde entegre edilmiş durumda. Aydınlatma tasarımı, doğal çevreye saygılı yaklaşımıyla tanınan Türkiye’nin önde gelen stüdyolarından ZKLD tarafından üstlenilirken; kullanılan sıcak ve zarif tonlar, çevreyi gölgede bırakmaksızın malzeme dokusunu ve mimari detayları ön plana çıkarıyor. 850 ila 2.800 metrekare arasında değişen 101 Bvlgari Malikanesi, tamamı panoramik deniz manzarasına hakim, teraslı bir arazi üzerine yerleştirilmiş durumda. Bu seçkin yaşam koleksiyonu, İtalyan zarafetini Akdeniz’in kültürel ve doğal mirasıyla incelikli bir dengede buluşturuyor.

Malikâne sakinleri, Ege sahilinde konumlanmış ve özel tekne iskelesiyle erişimi kolaylaştırılmış Bvlgari Resort Bodrum’un sunduğu ayrıcalıklı olanaklardan faydalanma ayrıcalığına sahip olacaklar. Bu kapsamda, Michelin yıldızlı şef Niko Romito’nun imzasını taşıyan Il Ristorante, Hōseki Japon restoranı, Akdeniz deniz ürünleri restoranı, La Spiaggia sahil restoranı ve ikonik Bvlgari Bar gibi dünyaca tanınan gastronomi deneyimleri yer alıyor. 2.200 metrekarelik spa alanı ise, hiperbarik oksijen terapisi, kuru flotasyon uygulamaları ve Himalaya tuzu saunası gibi özel wellness ritüelleriyle bütüncül bir sağlık ve zindelik felsefesini yaşatıyor.

Malikâne sakinleri ayrıca, iki özel plaj kulübünün keyfini çıkarırken, deniz manzarasına sahip amfitiyatroda düzenlenen seçkin kültürel etkinliklere katılabilecek ve her türlü yaşam ihtiyacını karşılayacak kişiye özel mülk yönetim hizmetlerinden faydalanabilecekler.

Bu prestijli açılışla birlikte Bvlgari, mimari ustalık, sürdürülebilir tasarım ve özgün İtalyan misafirperverliğini Akdeniz'in kalbinde buluşturan yeni bir kıyı yaşamı ikonu sunuyor.