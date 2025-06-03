Yumurtada kuş gribi ve salmonella riski! 84 bin numune incelendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yumurtaya yönelik denetimlerde insan sağlığı açısından önem arz eden baskın serotip (virüs veya bakteri) tespit edilmediğini kaydetti.

Bakan Yumaklı, Türkiye’de 9 ilde toplam 14 adet yumurta ürünleri işleme tesisi bulunduğunu belirterek, bunlara yönelik denetim sıklığının, işletmenin ürettiği veya tüketime sunduğu ürün riski ve işletmenin teknik ve hijyenik şartlarından kaynaklanan risk ile orantılı olduğunu söyledi.

Yumaklı, uygunsuzluk tespit edilen işletmelerin denetim sıklığının artırıldığına dikkat çekerek, 2024 yılında 84 bin 273 numunenin Ulusal Salmonella Kontrol Programı (USKP) kapsamında analiz edildiğini, bu analizlerde salmonella sonuçlarının yüzde 1’in altında olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Yumaklı, resmi kontrol numunelerinde sürdürülen serotiplendirme sonuçlarına göre insan sağlığı için önem arz eden baskın bir bakteri veya virüs tespit edilmediğini de ifade etti.

Yumaklı, et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren üretim yerlerine yönelik asgari teknik ve hijyenik açıdan da 12 bin 441 adet resmî kontrol gerçekleştirildiğini, mevzuata aykırılık tespit edilen durumlarda gerekli yaptırımlar uygulandığını hatırlattı.