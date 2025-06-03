Altınay Savunma Teknolojileri, Küresel İlk 100 Listesi’ne göz dikti

HANDAN SEMA CEYLAN

Altınay Savunma Teknolojileri, Türk savunma sanayiinin yükselen yıldızlarından biri olma iddiasını artık sadece yerli projelerle değil, küresel lig hedefiyle de ortaya koyuyor. Halka arzını tamamlayarak güçlü bir finansal yapıya kavuşan şirket, gelecek on yıl içinde savunma sanayisinin küresel ilk 100 şirketi arasında yer almayı hedefliyor. Böylece Altınay, halihazırda listede yer alan TUSAŞ, Baykar, Aselsan, MKE’nin (Makine Kimya Endüstrisi) yanına ismini yazdırmış olacak. İlk yüze girmek için firmanın cirosu 500 milyon dolara ulaşacak.

İstanbul Teknopark’ta yer alan merkez ofisi, Kocaeli Dilovası’ndaki üretim üssü ve yeni planlanan tesisleriyle dikkat çeken şirketin, savunma, havacılık ve robotik sistemlerdeki başarısı, Türkiye sınırlarını aşarak uluslararası platformlara taşınmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen ve 25 milyon dolarlık yatırımla kurulan Üretim Teknolojileri Merkezi’nin üretim kapasitesinin tamamen dolduğunu belirten Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Z. Burak Mercan, yeni tesis yatırımlarına hız verdiklerini söylüyor. “İlave yatırım ihtiyacımız var, çünkü taleplere yetişemiyoruz” diyor Mercan.

Şirketin geçmişi aslında 1990’lı yıllarda kurulan Altınay Robot Teknolojileri’ne uzanıyor. Robot teknolojilerindeki Ar-Ge temelli büyüme, zamanla savunma sanayisine evrildi. 2014 yılında Altınay Savunma Teknolojileri adıyla kurulan şirket; kara, deniz ve hava sistemlerinde milli projelere destek veren, özgün çözümler üreten ve bugün itibarıyla 700’den fazla uzman kadroya sahip bir yapı haline geldi.

Altınay’ın ihracat stratejisi de dikkat çekici. EDGE Group (BAE), PM Defence (Malezya) ve National Instruments (ABD) gibi şirketlerle iş birlikleri kurulmuş durumda. Ayrıca TAAC Havacılık ve DASAL İHA sistemleri üzerinden sürdürülen Ar-Ge ve üretim faaliyetleri, doğrudan ve dolaylı ihracat kalemlerini büyütüyor. Mercan, “2025’te ihracatın toplam gelirdeki payını yüzde 20’ye çıkarmayı hedefliyoruz” diyor.

Altınay Savunma, sadece savunma projelerine odaklanmıyor. NATO sertifikalı MAAT Projesi ile atık mühimmatların insansız sistemlerle bertarafı gibi çevre ve sürdürülebilirlik odaklı çözümler de şirketin ajandasında yer alıyor. Ayrıca orman yangınlarını tespit edecek drone sistemleri ve robotik medikal uygulamalarda da çalışmalar devam ediyor.

Yatırım üçgeni: İnsan, teknoloji, tesis…

Altınay’ın büyüme stratejisi üç ana başlıkta toplanıyor: İnsan, ürün-teknoloji ve tesis yatırımları. Şirket, sadece üretimi değil, insan kaynağı gelişimini de merkezine alıyor. Yetenek çeşitliliğini artırarak çalışan sayısını önümüzdeki dönemde daha da büyütmeyi hedefliyor.

2026’ya kadar tamamlanması planlanan 16 bin metrekarelik Mühendislik ve Devreye Alma Mükemmeliyet Merkezi ve Ankara’da kurulacak Havacılık ve Uzay Üretim Merkezi ile üretim, test ve mühendislik kapasiteleri önemli ölçüde genişletilecek.

Cirosunu bu yılın ilk çeyreğinde 17.5 milyon dolara, faaliyet kârını ise 5.7 milyon dolara çıkaran Altınay Savunma Teknolojileri, yıl sonuna kadar yüzde 70 üretim tabanlı bir gelir modeli oluşturmayı hedefliyor. 2024’te tamamladığı 246 proje ile 236 milyon dolarlık hacme ulaşan şirketin aktif proje sayısı 90’a yakın.

Türk mühendisliğini sivil alanda da küresel arenaya taşıyacak

Şirketin nihai hedefi net: Önümüzdeki 10 yıl içinde dünya savunma sanayiinde ilk 100’e girmek. Şu an bu listeye dahil olan Türk şirketleri arasında ASELSAN, TUSAŞ, MKE ve Baykar yer alıyor. Bu listeye girebilmek için Altınay’ın ciro hedefi 500 milyon dolar. “Bu hedefe ulaşmak için performans ve altyapımız var” diyen Mercan, Altınay’ın yerli savunma sanayi içindeki üretici kimliğinin uluslararası ölçekte daha görünür hale geleceğine inanıyor.

Türkiye’nin savunma sanayi ihracatında dünyada 10. sıraya yükselme hedefini de değerlendiren Mercan, Altınay’ın bu sürece doğrudan katkı sunacak kapasitede olduğunu vurguluyor. “Türk mühendisliğini sadece savunma alanında değil, sivil alanlarda da dünyaya taşımak için hazırız” diyerek şirketin sivil alandaki ikincil kullanım teknolojilerine de işaret ediyor.

Uçakların iniş takımlarını yerlileştirecek

Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve TAAC Havacılık Teknolojileri Genel Müdürü Enis Ata, faz değiştirecekleri yatırımlarla ilgili şunları söyledi: “Altınay Savunma Teknolojileri’nin iştiraki TAAC Havacılık Teknolojileri 2019’da TUSAŞ ortaklığıyla kuruldu. TAAC, havacılık standartlarındaki kritik uçuş kontrol sistemleri, iniş takımı sistemleri ve test sistemlerinin yerli ve milli olarak geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürütüyor. Mevcut durumda, iştiraklerimiz TAAC Havacılık Teknolojileri ve DASAL Havacılık Teknolojileri ile birçok projede çalışmalarımız sürüyor. Milli Muharip Uçak KAAN, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ, genel maksat helikopteri GÖKBEY projelerindeki faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bunun yanı sıra MİLGEM 9-10-11-12 i sınıf firkateynlere yönelik Kuş Kapanı, uydu haberleşmeye yönelik SATCOM, test sistemlerine yönelik Demirkuş gibi birçok önemli projelerde de çalışmalarımız sürüyor.”