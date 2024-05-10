Ankara milyonluk motoryat ve teknelere ev sahipliği yapacak

Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı Artı Boat Show Ankara, 15-19 Mayıs tarihleri arasında Ankara Altınpark ANFA FuarMerkezi'nde kapılarını açacak.

2023 yılında 2,1 milyar dolar ihracatla yapan, 2024 Ocak-Nisan döneminde ise 533 milyon dolar ihracat gerçekleştiren gemi, yat ve hizmetleri sektörünün istikrarlı büyümesini sürdürdüğü bildirildi. Yurt içi ve yurt dışı fuarların ise sektörün üretiminde ve buna bağlı olarak ihracat performansında büyük pay sahibi olduğu ifade edilirken söz konusu fuarlardan birinin kısa süre sonra Ankara’da kapılarını açmaya hazırlandığı belirtildi.

Verilen bilgiye göre, Artı Boat Show Ankara, 15-19 Mayıs tarihleri arasında Ankara Altınpark ANFA Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. Sektörün çatı STK’sı Yat ve Tekne Edüstrisi Derneği’nin (YATED) desteklediği ve 60 firmanın katılacağı fuarda 200'ün üzerinde tekne ve motoryat sergilenecek. Beş gün sürecek fuarda yaklaşık 500 milyon dolarlık ticaret hacminin yakalanması hedefleniyor. Fuarı destekleyenler arasında Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği (TYKÇD) ile Yat Brokerları Derneği de var.

Hedef istikrarli büyüme

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Artı Boat Show Ankara CEO’su Murat Arslan, şunları kaydetti: "Geçen seneyi 2 milyar doların üzerinde ihracatla kapatan gemi ve yat hizmetleri sektörü Türkiye’nin toplam ihracatına katkı vermeyi sürdürüyor. Geçen Aralık’ta Yenikapı’da düzenlediğimiz ilk fuarımızda sektörde yaklaşık 400 milyon dolarlık bir ticaret hacmi oluşturduk. Başkent’te düzenleyeceğimiz fuarımızda bu rakamın en az 500 milyon dolara çıkmasını hedefliyoruz. YATED’in, TYKÇD'nin ve YBA'nın Ankara Artı Boat Show için verdiği destek sektör adına büyük önem arz ediyor. Tek vücut olarak Başkentimizde bulunacağız. Ana hedefimiz üretime ve buna bağlı olarak ihracata sürdürülebilir katkı sunmak. Üç tarafı denizlerle çevrili cennet ülkemizde mavi vatan sevgisi her geçen gün artıyor. Ankaralı insanımızın deniz tutkusu hayli yüksek seviyede. Artı Fuar Boat Show bu tutkunun artmasına vesile olacak.”