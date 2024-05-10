At ve binicilik fuarı EQUIST 6. kez açılıyor

Atçılık ve binicilik camiası, 30 Mayıs - 1 Haziran günleri arasında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde 6. Uluslararası At ve Binicilik Fuarı EQUIST Istanbul Horse Show’da buluşacak.

“Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da at ve binicilik endüstrisinin yerli ve yabancı markalarını ağırlamayı ve binicilik sporumuzu geniş kitleler ile buluşturmayı hedefliyoruz.” diyen EKO Fuarcılık Genel Müdürü İlker Altun, şunları kaydetti:

“İnsanlığın gelişim sürecinde çok büyük hizmetlerde bulunmuş güç ve ihtişam abidesi olan atlar, aynı zamanda son derece hassas ve güzel hayvanlardır. Beslenme ve sağlıkları için yoğun ilgi istemekte, çalışma düzenleri özel bir bilgi deneyim ve dikkat gerektirmektedir. Atların beslenme, bakım ve sağlık ürünleri büyük bir çeşitlilik içermekte olup Türkiye’de son yıllarda bu alanda önemli gelişmeler sağlandı. Ancak çok güçlü markaların rekabet alanı durumundaki at ve binici ekipmanlarında mesafe kaydetmemiz gerekiyor. EQUIST için başta Türkiye Binicilik Federasyonu (TBF) ve Türkiye Jokey Kulübü (TJK) olmak üzere atçılığa ilişkin tüm kurumlarla geniş bir işbirliği gerçekleştirdik. At ve biniciliğin sosyal, kültürel, sportif, endüstriyel alanlardaki çarpan etkisi çok büyük. EQUIST’in oluşturacağı platform ile bu konuda ilerleme kaydetmeyi planlıyoruz.”

Geleneksel hale gelen atlı gösteriler ve zengin şovların yanı sıra pony sınıfı atlarla Equifun Yarışması, At Güzellik Yarışması, Endurans Atçılığı Paneli, Atlı Jimnastik etkinlikleri, At Yetiştiriciliği, Beslenmesi ve Veterinerlik Hizmetleri ile ilgili panellerin planlandığının bilgisini veren Altun, “ Tüm etkinliklere ek olarak, Bozdağ Film tarafından gerçekleştirilecek gösteriler ile atseverler atçılığımızın tarihine yolculuk da edebilecekler. Sektörün tüm paydaşlarını ve atlara gönül verenleri Avrasya Gösteri ve Sanat merkezine bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ziyaretçiler, EQUIST Fuarı’nın yanı sıra doğada yerleşik yaşama ilişkin ürünlerin sergilendiği Nature Houses Show - Gardenstyle Country Life Exibition standlarını da gezebilecekler.