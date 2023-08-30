ABD'de mortgage faizleri 23 yılın zirvesinde

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, art arda 5 hafta yaşanan düşüşün ardından 25 Ağustos ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,3 arttı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise değişmeyerek yüzde 7,31 oldu.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,72 seviyesinde kalmaya devam etti.

​​​​​​​MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının Aralık 2000'den bu yana en yüksek seviyede kalmaya devam ettiğini belirtti.

Tahvil faizlerinin hafta başında zirveye ulaştığını ve sonrasında düşüşe geçtiğini anımsatan Kan, bunun da piyasadaki faaliyeti teşvik etmiş olabileceğini aktardı.

Kan, konut alımı ve yeniden finansmana yönelik başvuruların 5 haftanın ardından ilk kez arttığını ancak düşük seviyelerde kalmaya devam ettiğini kaydetti.

Satın alma başvurularının artmasına rağmen bir yıl öncesine kıyasla hala yüzde 27 daha düşük olduğuna dikkati çeken Kan, yüksek mortgage oranları ve dar konut stokunun satın alma faaliyeti üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğini ifade etti.