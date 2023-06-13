Ege Yapı, İzmir’e bin konutluk 5 projeyle girdi

LEYLA İLHAN



Kurulduğundan bu yana İstanbul’da projeler gerçekleştiren Ege Yapı, Ege Bölgesi’ne İzmir’deki projeleriyle açıldı. İzmir Urla’da 73 villadan oluşan Ege Yapı Keklitepe projesini inşa etmeye başlayan şirket, bölgede kısa vadede 3’ü villa olmak üzere toplam 5 proje yapacak. 6 milyar TL yatırımla hayata geçecek İzmir projelerinde 1000 konut yer alacak.

22 bin ön talep aldı

İzmir’de satışa çıkan yeni projeleri hakkında bilgi veren Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, “Türkiye’de Altınoluk’tan sonara en yüksek oksijen oranına sahip ikinci bölge olan Urla Keklitepe’de 73 villalık projemize başladık.1 milyar 100 milyon lira yatırım bedeli taşıyan bu projemizde 5+1, 6+1,7+1 gibi 7 farklı villa tipi yer alıyor. Her villanın 700 m2 ile 1000 m2 arasında bahçeleri olacağı projemizde m2 satış fiyatı 125 bin TL olacak. 8 aylık ön talep döneminde 22 bin talep aldık. 24 ay sonra yaşamın başlayacağı projemize ağırlıkla iş yeri sahipleri talep gösteriyor” diye konuştu.

Sırada 2 villa ve 2 konut projesi var

Kekliktepe ile birlikte İzmir’e içinde bin ünite bulunan 5 projeyle gireceklerini ifade eden Kabadayı, bu projelerden 3’ünün villa, ikisinin konut olacağını söyledi. Diğer villa projelerinin Urla Yağcılar’da olacağını belirten Kabadayı, “400-450 villanın yer alacağı Yağcılarda ki projemizin yatırım değeri de 2,5 milyar TL’yi geçeceğini öngörüyoruz. Dikili’de otel ve villa için 1 milyar 50 milyon TL, Alsancak’taki 2 proje için de 1 milyar 350 milyon TL yatırım planlıyoruz” bilgisini paylaştı.

İstanbul’da yeni projelere devam edeceklerini belirten Kabadayı, “İstanbul’da bu yıl Çekmeköy’de 40 bin metrekare arsa üzerinde yapılacak projede kısa sürede inşaat başlayacak. Haliç projemizde konut otelden oluşacak. Esenyurt’ta projemiz olacak. Şile de 100 bin metrekarelik alanda villalarda oluşan proje yapacağız” dedi.

“Mortgage kredisi verecek bankaya ihtiyacımız var”

Sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunan İnanç Kabadayı, sektöre özel bir bankaya ihtiyaç durulduğunu belirtti. Kabadayı konuyla ilgili şöyle konuştu: “Emlak Katılım Bankası kuruldu. Ancak mortgage kredisi verecek bir bankaya çok ihtiyacımız var. Tüketici için uzun vadeli düşük maliyetli borçlanma imkanı sunulmalı. Şirketler de banka kredileri, ön satış ve sermeye kaynağı olmak üzere üç çeşit finansman ile proje yapıyor. Gayrimenkul yatırım fonları, gayrimenkul sertifikası gibi farklı modeller hayata geçirmemiz lazım. Bunun dışında GYO’lara vergi teşvikleri sağlanarak daha çok oyuncusun girmesi sağlanmalı.”

Çeşme’nin sakız ağaçlarını çoğaltacak

İzmir’de sosyal sorumlukla ilgili projeler de üstlendiklerini anlatan İnanç Kabadayı, “İzmir’de kadın gençlik basketbol takımına sponsor olduk. Çeşme’de sakız ağacı ormanı dikimi yaptık. Bölgenin kültürel ve sosyal hayatına nasıl katkı sağlayacağımıza bakıyoruz” diye konuştu.