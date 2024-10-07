Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yok. Dar gelirli hanelere enerji desteği sürecek. Elektrik tüketimi yüksek olana destek az olacak." açıklamasında bulundu.

"Yıl sonuna kadar zam yapılmayacak"

Doğalgaz ve elektrik zammına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yıl sonuna kadar elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacak" diyen Bayraktar, mevcut desteklerin 2025'te yeniden düzenleneceğini de belirterek, elektrik ve doğalgaz yardımlarının gelecek yıl itibarıyla yeniden şekillendirileceğini ifade etti.

"Yeni destek modeli 2025'te yürürlüğe girecek"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni destek modelinin 2025'te yürürlüğe gireceğini duyurdu. Bayraktar, modelin detaylarını açıklarken, "Elektrik tüketimi yüksek olanlara daha az destek sağlanacak" ifadesini kullandı.

Bakan Bayraktar, İran'ın enerji tesislerinin vurulması ihtimali üzerine yöneltilen soruya ise "Doğal gaz hatlarına saldırı olursa, arz güvenliği konusunda sorun yaşanabilir" yanıtını verdi. Ayrıca, "İsrail'e uçak yakıtı gönderildiği" iddialarını da kesin bir dille yalanladı.