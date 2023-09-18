“Enerjide tasarruf bir yana, kullanım artıyor”

MAHİR SOLMAZ

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği’nin (VERİMDER) iklim değişikliği, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularının ele alındığı “Anadolu Buluşmaları” toplantısının 32’ncisi Diyarbakır’da gerçekleştirildi. Dalmaçyalı sponsorluğunda, EKONOMİ Gazetesi iş birliği ile gerçekleştirilen toplantının ana gündemi “yapılarda enerji verimliliği” oldu. VERİMDER’in enerji verimliliği alanında vatandaşları bilgilendirmek ve bu alanda güçlü bir farkındalık oluşturmak hedefiyle başlattığı Anadolu Buluşmaları’nın Diyarbakır toplantısı yoğun ilgi gördü. Toplantı; kamu kurumları, bürokrasi, üniversiteler, medya, inşaat-enerji sektörleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirdi. Açılış konuşmasını EKONOMİ Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar’ın gerçekleştirdiği toplantıda, VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, enerji verimliliğinin önemine dikkat çektiler.

“Isı yalıtımı %60 tasarruf sağlıyor”

Konuşmasında enerjide tasarrufu ve verimliliğinde, ısı yalıtımının da önemli bir yerinin olduğunu hatırlatan Vahap Munyar, iklim değişikliğinin sıcaklıkları daha önce görmediğimiz noktalara getirdiğini söyledi. Munyar, “Isı yalımı sadece soğuğa karşı değil, sıcağa karşı da koruyor. Konutlarda enerjinin yüzde 80’i ısıtma ve soğutmada kullanılıyor. Isı yalıtımı ile konuklarda enerji tasarrufu yüzde 60 oranında gerçekleştirilebilir. Soğutma için harcadığımız enerji ısıtma için kullandığımız enerjiden fazla” dedi.

“İthal enerjinin payı %35’i aştı”

Enerji tasarrufu bir yana günümüzde enerji kullanımını artıran davranışların söz konusu olduğuna dikkat çeken Mehmet Kaya, “Bu nedenle ithal enerjinin payı yüzde 35’i aştı. Herkes bundan sonra bir işi yaparken ve yol haritasını oluştururken enerji verimliliğini önüne koymak zorunda. Tüketirken de tasarruf yapmak zorundayız. Son yaşanan depremler, yatırım ve konut bağlamında insanların önceliklerini değiştirmesi gerektiğini önümüze koydu. Diyarbakır’da inşaat sektörü hem kent hem ülke ekonomisi için lokomotif bir sektör. DTSO üyelerinin yüzde 60’ını bu sektördeki firmalar oluşturuyor. Bu depremler bize enerji verimliliğinin yapı kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi” diye konuştu.

■ “2022’DE 100 MİLYAR DOLARLIK ENERJİ İTHAL ETTİK”

Beş yıldır bu toplantılarla bilinç artırma ve farkındalık yaratma çabası içinde olduklarını söyleyen VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz, yaptıkları her yerde bu toplantıların fayda getirdiğini gördüklerini belirtti. Korkmaz şunları söyledi: “Amacımız ülkemizin enerji verimliliği alanındaki dönüşümüne katkı sağlamak. Ülkemizin enerji faturası çok yüksek. 2022’de 100 milyar dolar üzerinde enerji ithalatımız oldu. Hedefimiz farkındalığı artırarak tüm yapılarımızdaki enerji verimliliği dönüşümüne katkı sağlamak. VERİMDER olarak özellikle ısı yalıtımıyla beraber, hane halkı tasarrufunun yüzde 60’a ulaşabileceğini biliyoruz. Bu konuya dikkat çekerek önümüzdeki dönemlerde savaşlar krizler ortaya çıksa da enerji maliyetlerindeki artıştan ülkemiz ve insanımızın en az seviyede etkilenmesi için yol gösterici olabilmek önceliğimiz.” Depremden etkilenen illerde yapılacak yeni binaların su ve ısı yalıtım uygulamasının mutlaka yönetmenliğe uygun olarak yapılması gerektiğine vurgu yapan Çağdaş Korkmaz, “2016 yılından bu yana su yalıtımı yönetmenliği, 2000 yılından bu yana da ısı yalıtımı yönetmenlikleri, standartları ülkemizde geçerli. Bundan sonraki süreçte özellikle depremden etkilenen binalarda ya da yeni yapılacak binalarda su ve ısı yalıtım uygulamaları mutlaka yönetmenliklere uygun şekilde yapılmalı. Diyarbakır’da etkilenen şehirlerden biriydi. Benzer illerde de bu toplantıları yapacağız” dedi.