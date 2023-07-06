Enerjisa Commodities, küresel enerji ticaretine güç katıyor

Energy Trading Central & South Easern Europe (ETCSEE) etkinliğinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Enerjisa Commodities Yönetici Direktörü Yusuf İlimsever, “Küresel ve yerel ticari faaliyetlerine hız verdiğimiz Enerjisa Commodities şirketimiz ile 5 yıl içerisinde 15 Avrupa ülkesinin enerji piyasalarında aktif rol almayı planlıyoruz. Ayrıca hali hazırda güçlü olduğumuz Türkiye ve Güney Doğu Avrupa enerji piyasalarının yanı sıra global çevresel ürünler piyasalarında da büyüyerek yolumuza devam edeceğiz. Fark yaratarak her alanda paydaşlarımıza değer katmak ve enerjinin yeşil dönüşümüne öncülük etmek için çalışmalarımıza hız verdik.” dedi.

‘Yeni normal’ düzenin de gündem konusu olduğu etkinlikte İlimsever, “Sürekli yeni normali aramaya çalışmak önemli değil. Gelişen ve hızla değişen dünyada ortaya çıkan yeni trendler, yeni zorluklar ve yeni fırsatlara karşı çevik ve yenilikçi olmak; bunun da ötesinde fırsatları yaratan ve trendleri belirleyen organizasyon olmak önemli.” dedi.

Yenilikçi teknolojiler ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarla rekabet avantajı yaratıyor

Elektrik ticareti, doğalgaz ticareti, çevresel ürünler ticareti ve müşteri çözümleri konusunda çözüm sunan şirket Avrupa, büyük enerji pazarları, rekabetçi yapı ve sürdürülebilir enerjiye geçişte öncü bir bölge olarak önemli bir fırsat sunuyor.

Şirket, geniş operasyonel ağı ve enerji ticaretinde ve yönetiminde edinilen tecrübeler sayesinde Avrupa’da rekabet avantajı elde ederek katma değer sağlıyor. Ayrıca, yenilikçi teknolojileri benimseme ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarıyla da öne çıkıyor.

Enerjisa Commodities, Avrupa'da enerji ticaretinde güç kazanmak için bölgedeki rekabetçi enerji piyasalarını ve ikili anlaşma imkanlarını etkin bir şekilde sürdürüyor. Ayrıca, Avrupa Birliği enerji politikalarına uyum sağlayarak stratejik ortaklıklar kurmayı ve yerel pazarlara entegre olmayı hedefliyor. Enerjisa Commodities'in Avrupa'ya odaklanarak küresel enerji ticaretinde güçlenmesi, şirketin büyüme potansiyelini artırırken aynı zamanda sürdürülebilir enerji dönüşümüne katkıda bulunmayı da amaçlıyor.

Kaynak: 23 Haziran 2023 tarihli EKONOMİ gazetesinin Türkiye Enerji Endüstrisi (TEE) ‘ENERJİ TİCARETİ’ yayını.