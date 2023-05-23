Gazprom'un net karı yüzde 41 azaldı

Gazprom, şirket gelirlerinin geçen yıl bir önceki yıla göre 10,2 trilyon rubleden 11,6 trilyon rubleye çıktığını açıkladı.

Şirketin 2022 net karının ise 2021'e kıyasla yüzde 41 azalarak 1,2 trilyon rubleye gerilediği, bu azalışa rağmen şirketin yüksek düzeyde kar sağladığı belirtildi.

Açıklamada, şirket karındaki düşüşün ana nedeni olarak geçen yılın ikinci yarısında vergi ödemelerinin artması gösterildi.

Avrupa'daki çok sayıda ülke, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus gazı ithalatını durdurma veya azaltma kararı almıştı.