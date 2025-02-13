IEA, 2025 küresel petrol talebi artış tahminini hafif yükseltti

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), daha önce günde 1,05 milyon varil olan küresel talebin bu yıl günde 1,1 milyon varil artarak günde ortalama 104 milyon varile ulaşacağını tahmin ediyor.

Bu yılki büyümenin geçen yılın üzerinde olması ancak 2023'teki günde 2 milyon varilin üzerindeki seviyenin altında kalması bekleniyor.

IEA tahminleri OPEC'in tahminlerinden de önemli ölçüde düşük, zira kartel şu anda talebin günde 1,45 milyon varil artmasını bekliyor.

Geçen yılki talep artışı ise 940.000 varil/gün olan önceki tahminlere göre 870.000 varil/gün olarak yeniden değerlendirildi.

Küresel talep, ülkenin genişleme hızındaki belirgin yavaşlamaya rağmen Çin tarafından yönlendirilmeye devam edecek ve küresel artıştaki payı önceki on yılda %60'tan %19'a düşecek.

Bu arada IEA, “OPEC+'nın kararlaştırılan hedeflere uyumunun artması, bu yıl öngörülen arz fazlasını yavaş yavaş azaltıyor” dedi.

Ajansın tahminlerine göre OPEC+ ham petrol arzı günde 280.000 varil düşerken, OPEC'in 12 üyesinin ocak ayı üretimi günde 480.000 varil azaldı. Dünya ham petrolünün yarısından fazlasını pompalayan OPEC+ ittifakı iki yıldan uzun bir süredir varil üretimini durduruyordu ve şimdi Nisan ayından itibaren kademeli olarak üretimi arttırmaya hazırlanıyor.

Rusya'nın ham petrol arzı, Batı'nın yaptırımlarına ve Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik insansız hava aracı saldırılarına rağmen ocak ayında günde 100.000 varil arttı.

IEA, “ABD'nin Rusya ve İran'a yönelik yeni yaptırımları yılın başında piyasaları sarstı ancak henüz küresel petrol arzını önemli ölçüde etkilemedi. İran'ın ham petrol ihracatı sadece marjinal bir düşüş gösterirken, Rusya'nın ham petrol akışı şu ana kadar büyük ölçüde etkilenmedi” dedi

Yine de IEA, Kremlin'in bu yıl için arz tahminlerini bir önceki tahminine kıyasla günde 150.000 varil düşürdü.

Soğuk havanın Kuzey Amerika arzını vurması ve Libya ile Nijerya'daki üretim düşüşleri nedeniyle küresel petrol arzı ocak ayında günde 950.000 varil azaldı. Daha önce günde 1,8 milyon varil olan toplam arz artışı şimdi günde 1,6 milyon varil olarak tahmin ediliyor.

OPEC+ dışı üreticilerin günde 1,4 milyon varil arz eklemesi beklenirken, OPEC+'nın günde 140.000 varillik mütevazı bir artış kaydedeceği tahmin ediliyor.