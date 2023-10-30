Motorine bu gece indirim geliyor

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, motorine bu gece 1,57 TL’lik indirim bekleniyor.

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık 37,99 TL’ye, Ankara'da 38,58 TL'ye ve İzmir'de 38,73 TL'ye gerileyecek.

Benzin fiyatı içinse şimdilik herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 35,02 TL

Motorin fiyatı: 39,56 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 35,07 TL

Motorin fiyatı: 39,62 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 35,68 TL

Motorin fiyatı: 40,19 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 35,78 TL

Motorin fiyatı: 40,34 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.