Motorine indirim geldi (23 Mart 2024 güncel akaryakıt fiyatları)
Gece yarısı itibarıyla motorin fiyatlarında 1 liralık indirim gerçekleşirken, benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı. İşte 23 Mart 2024 güncel benzin ve motorin fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Döviz kuru ve petroldeki düşüşün ardından motorine indirim geldi.
Motorin grubunda 23 Mart Cumartesi itibarıyla 1 liralık indirim gerçekleşti.
Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.
23 Mart 2024 güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.98 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 43.44 satılıyor.
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.