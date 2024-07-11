OEDAŞ’tan enerji sektörüne yerli yazılım hizmeti

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta yaklaşık 3 milyon kişinin hayatına dokunan elektrik dağıtım şirketi Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu'na (EPDK) yaptığı proje başvurularında büyük bir başarıya imza attı. İkisi yerli yazılım ekosistemleri projesi olmak üzere dört projede yürütücü, iki projede de paydaş olarak yer alan OEDAŞ, Türkiye genelindeki 21 elektrik dağıtım şirketi arasında en çok proje kabulü alan şirketlerden biri oldu.

Ural Halaçoğlu: “Ülkemizin enerji altyapısına hizmet ediyoruz”

OEDAŞ Ar-Ge Müdürü Ural Halaçoğlu, EPDK tarafından kabul edilen yerli yazılım projeleri ve departmanın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Geleceğin enerji sistemlerine yönelik hem kendi bünyelerinde hem de ulusal ve uluslararası projelerde çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Halaçoğlu, “İkisi de kendi bünyemizde geliştirdiğimiz, yüzde 100 yerli yazılım olan Entegre Kesinti Yönetim Sistemi Projesi (E-KEYS) ve Bilgi Teknolojileri Servis Yönetim Sistemi Projesi (BTSYS) EPDK tarafından kabul aldı. Projelerimizin kabul edilmesi, yalnızca şirketimizin değil, aynı zamanda ülkemizin enerji altyapısına hizmet edecek yazılım ve sistemlerin çeşitliliğinin ve yerlilik oranının güçlendirilmesi açısından da önem teşkil ediyor. Bu sonuç aynı zamanda yenilikçi çözümler ve teknoloji konularında doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi olarak tüm ekibimiz için büyük bir motivasyon kaynağı.” dedi.

“Yerli yazılımlarımız ile verimliliği artıracağız”

Avrupa Birliği ve TÜBİTAK destekli projelerde edindikleri bilgi, birikim ve tecrübeyi EPDK tarafından sunulan desteklerle perçinleyeceklerini ifade eden Halaçoğlu şöyle devam etti; “Yerli yazılım projelerimiz, bilgi teknolojilerinden maksimum fayda elde edilmesi ve dağıtım şirketlerine ait kesinti yönetim süreçleri için büyük bir verimlilik sağlayacak. Böylelikle OEDAŞ olarak tüketicilerimize daha verimli ve güvenilir hizmet sunma hedefimizi bir adım daha ileriye taşıyacağız.”

Halaçoğlu, EPDK onaylı projelerin yanı sıra yenilenebilir enerji kaynakları, elektrikli araçlar ve şarj istasyonları, mikro şebeke ve depolama sistemleri, IoT, bilgi ve haberleşme teknolojileri, yapay zekâ, büyük veri ve siber güvenlik alanlarında çalıştıklarını açıkladı.

E-KEYS ile kesinti yönetim süreci uçtan uca izlenecek

OEDAŞ’ın geliştirdiği yerli yazılım projesi E-KEYS, Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısına sahip şebekeyi ve şebeke anahtar konumlarını eş zamanlı olarak dahili şebeke bağlantı modeline aktaracak. Kanallardan gelen sinyalleri ve ihbarları gerçek şebeke bağlantısallığına göre koordine edecek ve bu süreçte etkilenen aboneleri doğru tespit edebilecek. Bu sayede dağıtım şirketlerine ait kesinti yönetim süreçleri uçtan uca izlenebilecek.

BTSYS ile bilgi teknolojileri kaynaklarından maksimum fayda

OEDAŞ’ın ikinci yerli projesi olan BTSYS kapsamında ise iş süreçlerinde enerji dağıtım şirketlerinin ihtiyaç duyduğu bilgi teknolojileri kaynaklarından maksimum faydanın elde edilmesi amaçlanıyor. Proje ile bu kaynaklar arasındaki entegrasyon ve orkestrasyon sağlanacak.