Son dakika... EPDK Başkanı Yılmaz açıkladı: Benzin ve motorine indirim geliyor...

ANKARA-EKONOMİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), rafinerilere yazı göndererek bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istedi.

Açıklamada, son dönemde hampetrol fiyatlarında bazı ülkelerin indirim yaptığını hatırlatan Mustafa Yılmaz, “Özellikle bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürünler, rafineriler için önemli bir kar avantajına sebep oldu. Bunun tüketicilere de yansıtılması gerekiyor. Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL düzeyinde bir indirim olacaktır” ifadesine yer verdi.

Fiyatları titizlikle takip ediyoruz

Yılmaz, benzin ve motorin fiyatlarının oluşumunda serbest piyasada belirlendiğini, EPDK’nın rafineri-dağıtıcı ve bayii gibi piyasa oyuncularının uygulamalarını takip ettiğini hatırlatarak, “Akaryakıt piyasamızın serbest yapısı elbette önemli ancak tüketicilerimizi korumak, fiyat hareketlerini titizlikle takip etmek, kar oyunlarına izin vermemek de bizim görevimiz.” uyarısında bulundu.

Yazılı açıklamada, EPDK’nın rafineri, dağıtıcı ve bayii kar marjlarının kanunla belirlenmiş metodoloji ile oluştuğu, EPDK’nın doğrudan fiyat belirleme yetkisi olmamakla birlikte, herhangi bir sebeple piyasa yapısını bozucu kar hareketlerinin tespiti halinde EPDK’nın tavan fiyat uygulama yetkisi bulunduğu hatırlatıldı.