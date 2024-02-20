Motorine indirim geliyor

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmayla akaryakıt fiyatları değişiklik göstermeye devam ediyor. Geçen hafta akaryakıt fiyatlarında iki kere değişiklik yaşanırken; yarın da motorin fiyatına indirim yapılması bekleniyor. Buna göre, motorine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1.20 lira indirim bekleniyor.

Motorin grubuna son gelen 2 lira 56 kuruşluk zamla güncel fiyatı 44 lirayı aşmıştı. Benzinde ise şimdilik herhangi bir fiyat değişimi beklenmiyor.

Peki güncel benzin ve motorin fiyatları ne oldu? İşte 20 Şubat'a dair akaryakıt fiyatları şöyle:

Güncel akaryakıt fiyatları

Benzinin litresi ortalama 41,22.

Motorinin litre fiyatı ise 44,3 liradan satılıyor.

Alaattin Aktaş 'iyi haber' şeklinde duyurdu

EKONOMİ yazarlarından Alaattin Aktaş, bu haberi X üzerinden yaptığı paylaşımında "Bu kez iyi haber..." ifadeleriyle aktardı.