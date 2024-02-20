Motorine indirim geliyor
Benzin ve motorin fiyatlarında indirim ve zam haberleriyle değişkenlik devam ediyor. Son bilgilere göre, motorine bu geceden itibaren indirim uygulanması bekleniyor. Peki, 20 Şubat 2024 güncel benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...
Petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmayla akaryakıt fiyatları değişiklik göstermeye devam ediyor. Geçen hafta akaryakıt fiyatlarında iki kere değişiklik yaşanırken; yarın da motorin fiyatına indirim yapılması bekleniyor. Buna göre, motorine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1.20 lira indirim bekleniyor.
Motorin grubuna son gelen 2 lira 56 kuruşluk zamla güncel fiyatı 44 lirayı aşmıştı. Benzinde ise şimdilik herhangi bir fiyat değişimi beklenmiyor.
Peki güncel benzin ve motorin fiyatları ne oldu? İşte 20 Şubat'a dair akaryakıt fiyatları şöyle:
Güncel akaryakıt fiyatları
Benzinin litresi ortalama 41,22.
Motorinin litre fiyatı ise 44,3 liradan satılıyor.
Alaattin Aktaş 'iyi haber' şeklinde duyurdu
EKONOMİ yazarlarından Alaattin Aktaş, bu haberi X üzerinden yaptığı paylaşımında "Bu kez iyi haber..." ifadeleriyle aktardı.
Bu kez iyi haber...— Alaattin Aktaş (@Alaattin_Aktas) February 20, 2024
Motorinde bu gece yarısından geçerli olmak üzere 1.20 lira indirim yapılacak.