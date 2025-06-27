Gastronominin Oscar’ı Karaman Mutfağı’na gitti!

Duru Bulgur Yayınları tarafından yayımlanan Gelenekten Aşeneye Karaman Mutfağı kitabı, gastronomi dünyasının en saygın ödüllerinden biri kabul edilen GourmandAwards 2025’te Jüri Özel Ödülü’nün sahibi oldu. Yazar Rıza Duru’nun on yıllık titiz çalışmasıyla hazırlanan eser, kültürel derinliği, özgün içerikleri, göçmen ve vejetaryen tarifleriyle jürinin tam puan verdiği nadir kitaplardan biri olarak öne çıktı.18-22 Haziran tarihlerinde Portekiz’in Cascais kentinde 82 ülkeden yüzlerce katılımcıyla gerçekleşen törende ödüle uzanan bu başarı, Türk mutfağının uluslararası alandaki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu ödül, yerel kültürlerin değer kazanması adına bir kilometre taşı

Dünyanın en prestijli ve ses getiren ödüllerinden olan GourmandAwards,gastronomi dünyasının “Oscar”ı kabul ediliyor.Rıza Duru’nun yazdığı “Gelenekten Aşeneye Karaman Mutfağı”, zengin içeriği ve kültürel derinliğiyle jürinin dikkatini çekti. Kitap, yalnızca Karaman yöresinin geleneksel tariflerini belgelemekle kalmayıp aynı zamanda aile mirası reçeteleri, göçle değişen mutfak pratikleri ve vejetaryen yemekler gibi farklı kategorilerde de değerli içerikler sunuyor. GourmandAwards jürisi, eserin gastronomi dünyasına kattığı çok yönlü bakış açısını, kültürel mirasın korunmasına olan katkısını ve görsel-yazınsal bütünlüğünü övgüyle değerlendirdi. Bu ödül, Karaman mutfağının uluslararası tanıtımı açısından olduğu kadar yerel kültürlerin küresel çapta değer kazanması adına da önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor.

“Bu sadece bir ödül değil, Karaman Mutfağının dünyaya açıldığı gündür”

Ödül törenine Duru Gıda adına Gıda Mühendisi Ece Duru ile birlikte katılan gastronomi uzmanı Rıza Duru, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “Karaman'da “Etli ekmek ile calla'dan başka yenecek ne var ki?” düşüncesinden sonra, 130'a yakın Karaman yemeğiyle “işte öğrendiğimiz var” dediğimiz bir kitap ortaya çıkardık. Bu kitap, sadece tariflerin değil; geçmişin, anıların, göçlerin ve paylaşılan sofraların hikâyesi. Karaman’dan dünyaya uzanan bu yolculukta kültürümüze sahip çıkmanın gururunu yaşıyorum. Bu gururla birlikte gelen bu önemli ödül de gururumuzu kat be kat artırdı. Gastronomi alanında olimpiyat mantığı ile yapılan CookBookAwards organizasyonunda Avrupa Jüri Özel Ödülü ile ödüllendirildiğimiz bugün, benim ve Karaman Mutfağının önemli günlerinden biri oldu. 10 yıllık emeğin sonucu olan bu kitabımız, böylesine önemli bir organizasyonda bu değerli ödülle taçlandı. Bizler için bu sadece bir ödül değil, Karaman mutfağının dünyaya açıldığı gündür.”