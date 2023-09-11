Yabancılar İstanbul’u beğendi, 2024 için fuardan yer kaptı

İMAM GÜNEŞ

Gıda sektöründe her yıl eylül ayında iki kez yapılan fuarlar yerini tek ve etkili bir fuara bırakınca yaklaşık 60 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi misafir edecek büyüklüğe ulaşıldı. Bu yıl kapılarını ‘Worldfood İstanbul’ adıyla Türkiye’nin tek ve en büyük uluslararası gıda ürünleri ve teknolojileri fuarı olarak 6 Eylül’de açan fuar, 44 ülkeden 1500’e yakın yerli ve yabancı katılımcıyı ağırladı. Ayrıca, 80 ülkeden 800’e yakın yabancı satın almacı da fuara katıldı.

Fuardaki güç birliği Türkiye Gıda Platformu (TGP) adıyla da desteklenmiş oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu ve bünyesinde bulunan tüm ihracatçı birlikleri, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) platform çatısı altında bir araya geldi. Temel hedef, WorldFood İstanbul’un dünyada kendi alanındaki en etkin fuarlardan biri olmasını sağlamak.

Fuarda İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı ile birlikte yabancı firmalarla konuştuk. Fuarda Brezilya, Hindistan, Çekya, Polonya, BAE gibi birçok ülkenin milli katılımla bulunması dikkat çekti. EKONOMİ’ye açıklama yapan firmalar, fuardan son derece memnun olduklarını, tahminlerinin üzerinde birçok iş bağlantıları yaptıklarını, bu nedenle gelecek yıl için şimdiden yer ayırttıklarını söyledi.

Yabancılar gelecek sene de yer alacak

Brezilyalı Sebraz Agribusiness, ilk kez Türkiye’ye gelen bir firma. Firmanın Satış Müdürü Willian Seben, Türk firmaların kendilerini çok şaşırttığını, başarılı ürünlerin olduğunu kaydetti. Fuarda çok iyi bir müşteri kitlesinin olduğunu söyleyen Seben, “Fuardan çok memnunuz. Satışa yönelik görüşmeler oluyor. Birçok bölgesel fuardan çok daha iyi bir fuar. Burada Brezilya Ticaret Bakanlığı’nın desteklediği milli katılım organizasyonu kapsamında 12 Brezilya firması var. Kesinlikle gelecek sene de gelmek istiyoruz” dedi.

Çekyalı şirket AG Foods’un İhracat Müdürü Vera Watson da “Bu fuarı çok organize bulduk. Firma ve ürün çeşitliliği çok fazla. Dünyanın birçok ülkesinden iş bağlantısı sağladık. Şimdiden gelecek yıl için rezervasyonumuzu yaptırdık. Tarım Bakanlığımız ve ticaret ateşeliğimiz vasıtasıyla girişimlerimizi yaptık” diye konuştu.

ABD’li Ocean Spray Ingredients şirketinin EMEA ve Asya Pasifik’ten Sorumlu İş Geliştirme Müdürü – Nicole Laliberte ise fuara ilk kez geldiklerini ve çok beğendiklerini aktardı.

Atmosferin çok iyi olduğunu ifade eden Laliberte, iş görüşmeleri açısından çok faydalı bir fuar olduğunu, gelecek yıl için de planlama yaptıklarını dile getirdi.

Fuarın en az iki kat büyütülmesi hedefleniyor

Yabancı firmalarla yaptığımız görüşmelerin ardından İHBİR Başkanı Kazım Taycı da EKONOMİ için değerlendirme yaptı. Türkiye tarihinde bugüne kadarki en büyük gıda fuarının düzenlendiğini ifade eden Taycı, yaklaşık 35 bin yabancı ziyaretçinin fuar için İstanbul’a geldiğini belirtti.

Fuarın, ihracatın gelişmesine yaptığı katkının yanı sıra, hizmet ihracatına da fayda sağladığını söyleyen Taycı, “World- Food fuarcılıkla birlikte Türkiye Gıda Platformu’nun birleşmesi ve bu sinerjiden böyle bir fuar ortaya çıkmış olması hepimiz adına çok memnuniyet verici bir durum. Hedefimiz, önümüzdeki yıllar itibarıyla hem metrekareleri hem yurt dışındaki çalışmaları daha da geliştirerek daha fazla ülkeden katılımcı ve ziyaretçi ağırlayarak, bugün yaklaşık 40 bin metrekarelerde düzenlenmekte olan bu fuarları, yaklaşık 100 bin metrekarelere çıkartıp Anuga ve Sial formatında birer fuar ortaya koymak için mücadele etmek” dedi.

■ Worldfood İstanbul, dünyanın cazibe merkezi olmayı istiyor

Fuarda 80 ülkeden 800’e yakın yabancı satınalmacıyı ağırladıklarını kaydeden WorldFood İstanbul Fuar Direktörü Semi Benbanaste, ağırlıklı olarak Azerbaycan, Brezilya, Fransa, Yunanistan, İsrail, Ürdün, Amerika, Katar, İngiltere, Güney Afrika, Sırbistan, Bulgaristan, Almanya, Kuveytli firmaların olduğunu aktardı. WorldFood İstanbul Fuarı’nın bölgesinde ve dünyada iş hacmi oluşturacağına dikkat çeken Benbanaste, “Amacımız; uluslararası bir fuar olabilmek, dünyadaki bütün alıcı ve satıcıları bir araya getiren bir cazibe merkezi olabilmek, sektörlerin tümünü kucaklayan bir platform oluşturabilmek. Tüm stratejilerimizi bunu geliştirmek üzerine kurguladık. Biz artık şampiyonlar ligindeyiz, bundan sonraki dönemde hem ziyaretçi hem katılımcıların artan memnuniyeti ile bu çıtayı daha da yükseltmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.