DemirDöküm, cirosunu euro bazında yüzde 27 artırdı

Isıtma sektöründe faaliyet gösteren DemirDöküm, 2022 yılı iş sonuçları ile 2023 yılı hedeflerini paylaştı. Türkiye'nin yanı sıra 40'a yakın ülkede faaliyet gösteren şirket, 2022’yi büyümeyle kapattı. Küresel çapta yaşanan olumsuzluklara rağmen yenilik ve yatırımlara devam ettiklerini DemirDöküm CEO'su Alper Avdel, yenilik yılı olarak duyurdukları 2022'de bir önceki yıla kıyasla euro bazında yüzde 27 büyüdüklerini duyurdu.

"Yeni ürünlerimiz pazarın gözdesi oldu"

Hızlı bir başlangıç yaptıkları 2022'de satışa sunulmaya başlanan ademiX ve vintomiX kombilerin hem iş ortakları hem de tüketiciler tarafından büyük beğeni kazandığını belirten Avdel, şunları kaydetti: “Isıtma alanındaki öncülüğümüzü sürdürdüğümüz 2022'de, yatırıma ve pazara yeni ürünlerimizi sunmaya devam ettik. Fabrikadaki üretimden, satış, pazarlama, yetkili satıcı ve satış sonrası destek birimlerimize kadar büyük bir performans göstererek kendi rekorumuzu kırmayı başardık. Satışa sunduğumuz yeni ürünlerimiz pazarın gözdesi oldu. Yeni girdiğimiz alanlarda da çift haneli büyümemizi sürdürmeyi başardık. Hem adet hem ciro olarak hedeflerimizi tutturduk.”

"İç pazarda yüzde 27 büyüdük"

Yıl genelinde ısıtma ve soğutma alanında birçok yeni ürünü satışa sunan DemirDöküm'ün 3 iş kolunun ikisinde rekor kırdığını söyleyen Avdel, "Kombi, klima, ısı pompası satışında yeni bir rekora imza attık. Kaskad, şofben, termosifon ve panel radyatör satışlarımızda da istikrarlı büyümemiz devam etti. Klima pazarı daralmasına rağmen kendi rekorumuzu kırdık. Tüm bölgelerde yüzde 30, perakende kanalında yüzde 14, beyaz eşyada yüzde 28, proje kanallarında ise yüzde 145 ile rekor bir büyümeye imza attık. 2021 yılına kıyasla iç pazarda euro bazında toplamda yüzde 27 büyümeye ulaştık.” dedi.

"2023 için daha iddialı hedefler belirledik"

DemirDöküm'ün 2023 yılına daha iddialı hedeflerle başladığına dikkat çeken Avdel, "Bu yıl yeni bir başarı hikayesi sayfası aralayacağız. 2023 yılında yeni gözdemiz olacak ürünleri tüketicilerimizle tanıştıracağız. Sadece geleneksel ürün gamımız olan kombi, şofben, termosifon, panel radyatör değil, yeni girdiğimiz alanlarda da iddialı hedefler belirledik. Yenilenebilir enerji ürünleriyle katettiğimiz mesafe ve Türkiye’ye ve tüketicimize sağladığımız fayda ile başarımızı taçlandıracağız. Bu yıl yeni iş kollarında yüzde 20, kombide adet bazında yüzde 15, ısı pompasında ise yüzde 50 büyüme hedefi belirledik. Ülkemizin yanı sıra 40 ülkede gerçekleştirdiğimiz operasyonlarımızla 2023 yılında katma değerimizi artırmayı ve ciroda euro bazında 25 büyümeye ulaşmak istiyoruz." Şeklinde konuştu.