Form, İzmir’de tam teşekkülü Ar-Ge merkezi kuruyor

İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Form Şirketler Grubu, 2 milyon euronun üzerinde yatırımla üretim merkezlerini genişletirken İzmir merkez fabrikasına eklenecek 10 bin metrekarelik yeni üretim alanı ve İstanbul Sancaktepe’de bin 250 metrekarelik yeni üretim merkezinin açılışına hazırlanıyor. Şirket, 2024 yılındaki en önemli hedefinin Form Endüstri Tesisleri’nde tam teşekküllü bir Ar-Ge Merkezi oluşturmak olduğunu açıkladı.

Form Endüstri Tesisleri 2024’te yeni ürünlerini sunacak

İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi'nde 20 bin metrekare açık alan üzerinde bir alana kurulu sahip Form Üretim Tesisleri, yurt genelindeki fabrika, hastane, otel, AVM, kamu kurum ve kuruluşları, iş merkezleri, eğitim kurumları gibi büyük projelerin iklimlendirme ihtiyacına yönelik özel ürünler sunuyor. Ar-Ge çalışmaları sonucunda ürettiği fancoil, su kaynaklı ısı pompası, ısı geri kazanım cihazı ve Eurovent + TÜV Hijyen sertifikalı klima santrali gibi ürünleriyle yatırımcılara ve işletmelerin enerji tasarrufu ve verimlilik çalışmalarına hizmet ediyor. Şirket 2024 yılında, soğutma kuleleri başta olmak üzere yeni farklı imalatlarını da sektörlerle buluşturmayı hedefliyor.

2023’ü 140 milyon dolar ciro ile kapattı

30’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve son 5 yılda 5 milyon eurodan fazla yatırım yaptıklarını belirten Form Şirketler Grubu Yürütme Kurulu Başkanı Tunç Korun, “Grup olarak 2023 ciromuzu bir önceki seneye göre yüzde 30 artırarak seneyi 140 milyon dolar ciro ile kapattık. 2024 yılında da bunu yüzde 10 artırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Üretim ve kapasite çalışmalarının Ar-Ge ile paralel ilerlediğini belirten Korun, üretim cirolarının yüzde 1,5’ini Ar-Ge alanına ayırdıklarını ve 2023 yılı itibarıyla üretimdeki bazı hatlarda Japonların ünlü YATAI sistemini uyguladıklarını ifade etti. Korun, böylece 2022 yılındaki kapasiteyi ikiye katladıklarını belirterek enerji verimliliğini artırma ve kapasite aralıklarını genişletme yönündeki çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

“Yerli üretim faaliyetlerimiz büyük ivme kazandı’”

Korun, üretim faaliyetlerine ilişkin ise şunları söyledi: “1965 yılında, ilk kuruluşumuzdaki üretim ağırlıklı yapımızı zaman içinde kaybederek ithalat ağırlıklı hale dönüşmüştük. İmalat faaliyetlerimiz hep devam etti, özellikle üretim faaliyetlerimiz 2018 yılında İzmir’deki yeni fabrikamıza taşındıktan sonra büyük bir ivme kazandı. Sektördeki 59 yıllık tecrübemizi Ar-Ge çalışmalarımızla güçlendirerek daha verimli, montajı, kullanımı ve bakımı daha kolay, uygun fiyatlı ve daha geniş kapasite aralıklarına sahip ürünler sunuyoruz. İhracat çalışmalarımız hızlanırken, önümüzdeki dönemde hem yabancı iş ortaklarımızla lisanslı üretim, hem de kendi Ar-Ge çalışmalarımızın sonucunda yerli üretim ürünlerimizin sayısını artırmayı hedefliyoruz. Form Şirketler Grubu olarak sağladığımız tüm bu hizmetlerimiz ile Türkiye ve dünya pazarlarındaki konumumuzu daha da güçlendireceğiz.”