COPA Isı Sistemleri’nden 3,5 milyon euroluk yatırım

COPA Isı Sistemleri, 3,5 milyon euroluk yeni yatırımla Avrupa’ya en yakın ısı pompası üretim tesislerinden birine sahip olacak. Bursa’da kurulan tesiste yılda yaklaşık 100 bin adet ısı pompası üretecek olan COPA, ısı pompalarını iç piyasaya sunmanın yanı sıra başta İngiltere, Almanya, Polonya gibi Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya ihraç etmeyi hedefliyor. Bursa Minareliçavuş OSB’de kurulan ısı pompası üretim tesisi Ağustos ayında üretime başlayacak. Çevreci gaz kullanımı ile doğa dostu olan COPA ısı pompaları 7 aşamalı sessizlik teknolojisine ve uzaktan erişim imkanına sahip.

“Türkiye ihracatına katkımızı artırıyoruz”

Yatırıma ilişkin bilgi veren COPA Isı Sistemleri Genel Müdürü Oktay Erdinç, “Dünya genelinde tüketim alışkanları ve gereksinimler, dünyanın sunduğu kaynaklarla karşılanamayacak bir seviyeye geldi. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için enerjiyi ve kaynakları verimli kullanmak gerekiyor. Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Avrupa Yeşil Mutabakatı ile hızlanan iklim mücadelesi hareketi dünya çapında bir dönüşüm başlattı. Avrupa Birliği ülkelerinin karbon salımını azaltmak için koyduğu hedefler doğrultusunda; soğutma alanında daha çevreci gazların kullanımı, cihaz verimlilik performanslarının yükseltilmesi ve verimlilik değerleri yüksek ürünlerin kullanımı zorunlu hale getirildi. Özellikle iklimlendirme alanında ısı pompası gibi ürünlerin kullanılması teşvik ediliyor. Kısa vadede bu kararların ülkemizde de alınması söz konusu. Gerek bu dönüşümün bir parçası olmak gerekse de Türkiye ihracatına katkımızı artırmak için ısı pompası üretim tesisimizi kurduk.” dedi.