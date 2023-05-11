Systemair Türkiye’ye ‘Düşük Karbon Kahramanı’ ödülü

Systemair Türkiye, ‘İklim Dostu Veri Merkezi Soğutma Cihazları’ projesi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda VIII. İstanbul Karbon Zirvesi’nde ‘Düşük Karbon Kahramanı’ ödülünü aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Systemair Türkiye Genel Müdürü Ayça Eroğlu ve Systemair Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Eroğlu, şirket adına ödülü birlikte aldı. Ayşegül Eroğlu, bu projeyi hayata geçirmelerindeki temel motivasyonun, bütüncül bir yaklaşımla ürünlerin yaşam döngüsü boyunca yarattığı doğrudan ve dolaylı emisyonlarını hesaplayarak sürdürülebilir bir çözümün parçası olma hedefi olduğunu açıkladı.

Ürünlerin karbon salımını kontrol altında tutmak için yaşam döngüsünü hesaplıyor

Konuya ilişkin açıklama yapan Systemair Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Eroğlu, “Gezegenin geleceğini koruma altına almak üzere imzalanan Paris Anlaşması, Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi uluslararası anlaşmaların getirdiği esaslar, HVAC sektöründe sera gazı emisyonları ile ilgili standartların belirlenmesinde çok önemli. Bu noktada ürünlerin karbon ayak izini kontrol altında tutmak için yaşam döngüsünün ölçülebilir olması büyük bir gereklilik. Biz de tam bu noktada hayata geçirdiğimiz İklim Dostu Veri Merkezi Soğutma Cihazları projesi ile ürünlerimizin karbon salınımını kontrol altında tutmak için ürün yaşam döngüsünü ölçülebilir kılıyoruz. Üretim ve kullanım aşamalarında yüksek enerji ve ham madde gereksinimi olan süreçleri belirlemeye ve etkilerini hesaplamaya yardımcı olan YDD, ürettiğimiz ürünlerden dolayı açığa çıkan sera gazı emisyonlarının seviyesini ortaya koyuyor. Bu sayede operasyon, lojistik, hammadde tedariki gibi aşamaların hangisinde daha çok sera gazı salımı yapıldığı ve enerji tüketildiği rahatlıkla tespit ediliyor. İyileştirilmesi konusunda da daha hızlı aksiyon alınmasına olanak sağlıyor.” dedi.