İş dünyası, ‘Sürdürülebilir ve Dirençli Tedarik Zinciri Yönetimi’ etkinliğinde buluştu

PwC Türkiye ve SAP Türkiye tarafından 26 Nisan 2023 tarihinde İstanbul'da ‘Sürdürülebilir ve Dirençli Tedarik Zinciri Yönetimi’ başlıklı bir konferans düzenlendi. İş dünyasından önemli isimlerin katıldığı etkinliğin açılışını, PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu ve SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan yaptı. PwC Almanya EMEA Bölgesi Operasyonel Dönüşüm Hizmetleri Lideri Stefan Schrauf ve SAP EMEA South Bölgesi Tedarik Zinciri Çözümleri Direktörü Tuna Atmaca da açılış oturumunda konuştu. Yarım günlük etkinlikte, akıllı fabrika dönüşümü, sürdürülebilirlik, izlenebilir ve entegre lojistik yönetimi gibi tedarik zincirine dair konular, farklı sektörler odağında ele alındı. Dijital Tedarik Zinciri çözümlerinin tasarım, planlama, üretim, lojistik, bakım ve servis dahil tüm süreçleri birbirine bağlayarak şirketler için yarattığı değer ele alındı.

“Yapay zeka, tedarik zinciri yönetimi için artık kaçınılmaz”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, “Değişim rüzgarlarını göğüslemek için tedarik zincirlerimizi esnek ve çevik yapılar ile güçlendirmeliyiz. Bu doğrultuda tüm dünyada, özellikle üretim işletmeleri Endüstri 4.0 kapsamında Akıllı Fabrika yatırımlarını hızlandırıyorlar. Gururla belirtmek isterim ki, en çok yatırım yaptığımız alan ve SAP’yi bugüne getiren en önemli unsur tedarik zinciri yönetimi. 5 yıldan uzun süredir tedarik zinciri süreçleri için bulut teknolojilerle pek çok çözüm sunuyoruz ve yenilerini de yakın zamanda ekleyeceğiz. Sistem, insan ve nesnenin bir araya geldiği yapay zeka sistemleri tedarik zinciri için artık kaçınılmaz. Özellikle ChatGPT’nin iş dünyasında çok daha hızlı kullanılacağını öngörüyoruz. SAP de, değişen tüm bu denklemde uçtan uca çözüm sağlayan bir teknoloji şirketi olarak önemli bir yer tutmaya devam edecek.” dedi.

CEO’lar tedarik zincirlerinde yeni düzenlemelere hazırlanıyor

PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu ise şunları söyledi: “Bugünün birbirine bağlı ve hızla değişen dünyasında, tedarik zinciri yönetimi şirketlerin başarısında hayati önem taşıyor. Son yıllardaki gelişmeler, doğal afetler, jeopolitik istikrarsızlık ve küresel salgınlar gibi birçok zorluğu beraberinde getirdi. Sürdürülebilir tedarik zincirleri, üretim ve taşımacılığın çevresel etkisini azaltmaya, etik ve adil işçilik uygulamalarını teşvik etmeye ve yerel toplulukları desteklemeye odaklanıyor. PwC olarak her yıl gerçekleştirdiğimiz 26. Küresel CEO Araştırmamamıza göre CEO’ların %46’sı gelecek 12 ay içerisinde karşılarına çıkabilecek jeopolitik zorluklarla baş edebilmek için tedarik zincirlerinde yeni düzenlemeler yapmayı hedefliyor. Özellikle Türkiye’deki CEO’ların operasyonel maliyetleri düşürmek, alternatif tedarikçileri araştırmak gibi tedarik zinciri işlevi ile ilişkili konularda hali hazırda yapılan çalışmaların önümüzdeki dönemlerde de süreceğini görüyoruz.”

PwC Türkiye ve SAP Türkiye’nin etkinliğinde, SAP Dijital Tedarik Zinciri çözümlerinin tasarım, planlama, üretim, lojistik, bakım ve servis dahil tüm süreçleri birbirine bağlarken, şirketler için nasıl değerler yarattığı anlatıldı. PwC Türkiye'nin sunduğu stratejiden uygulamaya tedarik zinciri yönetimi hizmetleri ile uçtan uca dijital odaklı tedarik zinciri dönüşümünün nasıl sağladığı da konuşuldu. Etkinlik kapsamında “Tedarik Zinciri Dönüşümünde Kritik Başarı Faktörleri” başlığıyla düzenlenen panele de Temsa COO’su Fatih Tunçbilek, Kastamonu Entegre Global Tedarik Zinciri Direktörü Halim Sırçancı, Tüpraş Tedarik Zinciri Direktörü Göksel Baydar, PwC Türkiye Tedarik Zinciri Hizmetleri Lideri, Şirket Ortağı Dr. İsmail Karakış ve SAP Türkiye Bulut ve iş Çözümlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Karal katıldı.

İnsan kaynağı, dönüşüme hazırlanıyor

Temsa COO’su Fatih Tunçbilek, “Otomotivde çip kriziyle başlayan sıkıntılar, pandemi, savaş ve kurdaki dalgalanmalarla birlikte büyüdü. Sektör, bu krizler sebebiyle talebi yakalamakta gecikti, adeta ürün verememe noktasına geldi. Bu dönemde, tüm süreçlerin uçtan uca izlenebilirliği, uzak kontaklarla ilişkilerin yönetimi, ekiplerin yetkinliği gibi konular öne çıktı. Biz de Temsa olarak şirketimizi geleceğe hazırlıyoruz. Çevik bir dönüşüm içindeyiz. İnsan kaynağımızı kavramsal ve kültürel olarak dönüşüme hazırlıyoruz. Tüm fonksiyonların çevikleşmesi ve kendi başına karar alabilecek etkinliğe ulaşması için yatırım yapıyoruz.” diye konuştu.

“İş dünyasında çevik ve dirençli yapılara ihtiyaç var”

Kastamonu Entegre Global Tedarik Zinciri Direktörü Halim Sırçancı, şunları kaydetti: “Son yıllarda hem ülkemizde hem bölgemizde hem de tüm dünyada yaşanan krizler karşısında tedarik zinciri fonksiyonlarında ciddi aksamalar yaşanmaması için, tüm paydaşlarımızla birlikte dijital dönüşüm projeleri yürüttük. Bu arada gelecekte artacağını öngördüğümüz müşteri taleplerine cevap verebilmek amacıyla, yeni tesis yatırımları yaptık. Son zamanlarda maliyet ve hizmet kalitesi açısından çok dalgalanan ve sektörümüzde çok büyük bir öneme sahip olan lojistik maliyetlerini kontrol altında tutabilmek için, gemi, tır gibi taşıma aracı yatırımları yaptık, dikey entegrasyon projelerini hayata geçirdik. Belirsizliğin artık bir yaşam biçimi haline geldiği ve risklerin giderek arttığı günümüz iş dünyasında, daha dirençli ve çevik yapılar kurmak, bu yapıları kuracak ve geliştirecek insan kaynağını temin edip tutundurmak ve tüm paydaşları kapsayan büyük tedarik zincirini odağımıza almak artık vazgeçilmez bir hedef haline geldi.”

Robotların payını artırarak sürdürülebilirliğe odaklanacak

Üretimin devamlılığı sağlamak, verimliliği artırmak ve maliyetleri kontrol altında tutmak için yatırım yaptıklarını söyleyen Tüpraş Tedarik Zinciri Direktörü Göksel Baydar, “Üretimin devamlılığı sağlamak ve verimliliği artırmak odağıyla çalışmalarını sürdürdüklerini açıklayan Tüpraş Tedarik Zinciri Direktörü Göksel Baydar, “Rafinerilerimizde hız verdiğimiz dijitalleşme faaliyetlerimizle iş süreçlerimizi daha verimli hale getirdik. Bu sayede, yoğun insan gücüyle yapılan, emek isteyen rutin işleri teknolojik uygulamalar aracılığıyla hızlandırarak zamandan tasarruf ediyoruz. Şu anda robotik uygulamaların iş süreçlerimizdeki payı yüzde 65-70 civarında. Teknolojik uygulamaları yaygınlaştırarak bu oranı önümüzdeki dönemde artırmayı ve sürdürülebilir dönüşüm yolculuğumuzu hızlandırmayı planlıyoruz. Rafinerilerimiz arasında ortak stok çalışmaları, satın alma ve lojistik maliyetleri minimizasyonu ve optimizasyonu gibi konularda daha da iyileşme kaydetmek için çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Gelecekte rekabet, tedarik zincirleri arasında olacak”

PwC Türkiye Şirket Ortağı ve Tedarik Zinciri Yönetimi Hizmetleri Lideri Dr. İsmail Karakış; "Geleceğin tedarik zincirlerinin bağlantılı, otonom ekosistemler olarak tanımlıyoruz; bu vizyona ulaşmak için ise temel olarak; kapalı döngü entegre planlama, akıllı lojistik, şeffaflık ve sürdürülebilirlik, dinamik tedarik zinciri segmentasyonu ve Yapay Zeka (AI) olmak üzere beş yetkinlik alanına yatırım yapmak gerekli. PwC perspektifinden tedarik zincirleri; dijital, çevik, senkronize, şeffaf, ileriye dönük veriye dayalı modelleme yapabilen bir noktaya evriliyor. Bu doğrultuda tedarik zinciri ilişkili konular, CEO'ların gündeminde de artık öncelikli olarak yer alıyor. Önümüzdeki dönemde tedarik zinciri ile ilgili liderlerin gündem maddeleri arasında şirketler için değer üretme, dijitalleşme, çeviklik, risk yönetimi, ESG ve İnovasyon öne çıkacak. Bu gündem maddelerine ilişkin tedarik zincirlerinde dönüşüm ihtiyacı artık kaçınılmaz; şirketler dönüşüm yolculuğunda başarıya ulaşmak için süreç, sistem ve organizasyon & yetkinlik alanlarını birlikte değerlendirmeli, üst yönetim desteğiyle birlikte çalışanların dönüşüme katılımı ve değişim yönetimi alanlarına önem vermeli" dedi.

“Tedarik zinciri, en kritik başarı faktörü haline geldi”

SAP Türkiye Bulut ve iş Çözümlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Karal ise “Tedarik zinciri her zaman önemli bir işleve sahip olmakla beraber, son zamanlarda kurumların başarısındaki kritik faktör haline geldi. Güçlü bir tedarik zinciri olmayan işletmeler, başarısızlık riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu sebeple tedarik zinciri liderleri, bugüne kadar hiç olmağı kadar önemli ve değerli sorumluluklar üstleniyor. Yeni dönemde kurumların operasyonlarını yürüten COO’lar ve tedarik zincirine liderlik eden CSCO’lar, geleceğin CEO adayları olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.