Milli elektrikli tren yolculu seferlerine başladı

Milli tren, Adapazarı Garı'ndan Ada Ekspresi ile saat 20.10'da ilk seferine çıktı. Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren sefer, Gebze Garı'nda son buldu.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından üretilen yerli ve milli tren seti, 27 Nisan'da gerçekleştirilen törenle TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne teslim edildi.

Adapazarı ile Gebze güzergahında sefer yapacak milli tren, 11 durakta hizmet verecek. Adapazarı-Gebze güzergahında günde 5 sefer yapacak milli elektrikli tren, günde yaklaşık 500 kilometre yol katedecek.

Tasarımından üretimine yerli ve milli imkanlar kullanılarak üretilen ve 160 kilometre işletme hızına sahip trende yolculuk esnasında çay-kahve ve meşrubat satışı yapılacak.

İşletme ihtiyaçlarına göre bölgesel veya şehirlerarası trenlerde kullanılmak üzere 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı araç üretilebiliyor, 5'li araçlı konfigürasyonunda 324 yolcu kapasitesi bulunuyor.

Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilmesi için TSİ sertifikasına sahip setler, yolcu konforu ön plana alınarak üretildi.

Trende Wi-Fi erişimi, kafeterya bölümü, engelli yolcular için 2 bölme, engelli biniş sistemi ve bebek bakım odası da bulunuyor.