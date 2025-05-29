450 milyon doları aşkın yatırım... MIP’nin beklenen genişleme projesi EMH2 hizmete girdi

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Liman sahasındaki açılış törenine Mersin Valisi Atilla Toros, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Kamu-Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanı Ali Kamil Özmen, Singapur Büyükelçisi Kok Le Peng, MIP Yönetim Kurulu Başkanı Vincent Ng, Genel Müdür Ajay Kumar Singh ve Yönetim Kurulu Üyesi Flemming Dalgaard başta olmak üzere, çok sayıda davetli katıldı. Konuşmasında EMH2’nin önemine değinden MIP Yönetim Kurulu Başkanı Vincent Ng, Mersin’in yüzyıllardır ticaret ve kültürlerin kesişim noktası olduğunu söyledi. Mersin Limanı’nın eski yıllardan bu yana Türkiye’yi dünyaya bağladığına dikkat çeken Ng, EMH2 ile bu mirasta yeni bir sayfa açtıklarını kaydederek, “Mersin’i bölgesel bir güç merkezine dönüştürüyoruz. Toplam 450 milyon doları aşan bir yatırımla, limanın yıllık kapasitesini 1 milyon TEU artırıyoruz. Bu da kapasitede yüzde 30’luk etkileyici bir büyümeyi temsil ediyor. Bu proje sadece rakamlardan ibaret değildir, gelecek nesiller için kalıcı bir değer oluşturma projesidir. İthalatçı ve ihracatçıların küresel pazarlara erişimini sağlayan Mersin’in ekonomik büyümedeki rolünü güçlendiriyoruz. Limanların sadece yük elleçleme görevi olmadığına inanıyor, büyüme, dayanıklılık ve ekonomik kalkınma için katalizörler olduğunu düşünüyoruz. Limanlar yerelde yetenekleri güçlendiren ve geçim kaynaklarını destekleyen platformlardır. EMH2’yi tasarlama ve geliştirme şeklimizin temelinde bu inançlar yatmaktadır” dedi.



Operasyonel zekâ vurgusu

Yeni terminali daha akıllı, çevreci ve geleceğe hazır şekilde tasarladıklarını bildiren Vincent Ng, “İleri otomasyon ve dijital teknolojilerin entegrasyonu ile sürdürülebilir ekipman ve enerji uygulamalarını benimseyip, geleceğin zorluklarına karşı operasyonel zekayla müşterilerimizin, ortaklarımızın ve Mersin’in iddialı planlarını destekleyeceğiz. Yerel ekonomik büyümeyi sağlayarak gelecek nesilleri güçlendirecek, yeni ve yüksek nitelikli iş imkânlarının yaratılmasına olanak sağlayacağız” diye konuştu.



“Her metrekareyi optimize ettik”

MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh ise Türkiye’yi daha rekabetçi şekilde küresel piyasalarla bağlamak için EMH2’nin geleceğe dönük stratejik bir dönüşüm hamlesi olduğunu söyledi. Projeyle 2 mega gemiye eş zamanlı hizmet sunabileceklerini aktaran Singh, “Bölgede sadece birkaç limanın sunduğu imkânı sunuyoruz. Bu da müşterilerimiz, sektör ortaklarımız ve Türk ekonomisi için daha hızlı bağlantı, daha büyük verimlilik ve daha fazla güvenilirlik anlamına geliyor. Bizler rıhtımı sadece ölçek olarak değil, bir amaç olarak da büyüttük. Bunu doğrudan ve dolaylı istihdam yaratarak, düşük emisyon katkıları sağlayarak ve güneş enerji sistemlerine yatırım yaparak gerçekleştirdik. Çünkü sürdürülebilirlik sadece bir seçenek değil, zorunluluktur. Dijitalleşme, akıllı analitikler, gerçek zamanlı karar verme süreçleri ve artırılmış güvenlikle her metrekareyi optimize ettik. İkinci aşama bölgedeki standartları yeniden belirleyecek” ifadelerini kullandı.



Yatırımın hayırlı olmasını dileyen Mersin Valisi Atilla Toros ise Mersin Uluslararası Limanı’nı kullanan sektörlerin bir talebini dile getirip, liman ücret tarifelerinde indirime gidilmesini istedi.



Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez de Türkiye’nin 115 milyar dolarlık hizmet ihracatı içinde, liman hizmetleri dâhil olmak üzere lojistik sektörünün yaklaşık 40 milyar dolarla önemli bir paya sahip olduğunu anlattı.



Konuşmaların ardından rıhtıma yanaşan CMA CGM firmasına ait ilk konteyner gemisinin kaptanına plaket takdim edildi. Törenin son bölümünde protokol üyeleri butonlara basarak, EMH2 projesinin birinci fazını resmen hizmete açtı.







