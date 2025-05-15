Lima Logistics’e Turkish Cargo’dan başarı ödülü

EKONOMİ (BURSA) - 54 kurum ve kuruluştan 140 konuğun yer aldığı etkinlikte; Romanya Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı (Kargo) Ali Türk ve Turkish Cargo yöneticileri yer aldı. Lima Logistics Kurucu Ortaklarından Vedat Çelik ve Sinan Türel, ödülünü Turkish Cargo Viyana Kargo Operasyon Müdürü Özgür Astan’dan aldı. Çelik, “Lima olarak ana taşıma modlarımızdan biri hava yolu taşımacılığı. Turkish Cargo ile yürüttüğümüz operasyonlar; güçlü koordinasyon, karşılıklı güven ve çözüm odaklı yaklaşım sayesinde başarıyla gerçekleşiyor. Bu iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da artacağına inanıyoruz” dedi. Türel ise: “Lima Logistics olarak, uluslararası alanda gördüğümüz bu takdir bizler için büyük bir motivasyon kaynağı. Hava kargo operasyonlarımızı daha da ileri taşımak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.

Lima Logistics havayolu, karayolu, denizyolu, demiryolu, intermodal, ekspres kurye, fuar ve etkinlik lojistiği, bozulabilir kargo taşımacılığı ve proje taşımacılığı alanlarında hızlı, güvenli ve ekonomik çözümler üretiyor. Bursa’dan başlayan yolculuğunu İstanbul, Eskişehir, Balıkesir, İzmir, Denizli, Ankara, Adana ve Mersin; yurtdışında ise Romanya, İtalya ve yeni yatırımı Lima Europe ile Hollanda’yı da ekleyerek bölge ağıyla büyümeyi sürdürüyor.