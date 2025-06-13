Gezairi Akademi’nin 21 mezunu daha lojistik sektörüne hayat verecek

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Gezairi Transport Mersin HUB ofisinde düzenlenen mezuniyet törenine Toros Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tunay Köksal, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, Girişimci İş Kadınları Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Ayferi Tuğcu ve Gezairi Türkiye Holding Genel Müdürü Adem Güler katıldı. 3 ay süresince çeşitli teori ve pratik eğitimleri görerek 6 ve 7’nci dönemde mezun olan 21 öğrenciyi tebrik eden Gezairi Akademi Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Başak Soycan Yıldırımel, bugüne dek toplam 85 nitelikli personeli sektöre kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarından söz etti. Bir sonraki eğitim döneminin Eylül ayında başlayacağını ancak talebin yoğun olması halinde takvimin öne çekilebileceğini aktaran Yıldırımel, ücretsiz eğitimlerden faydalanmak isteyenlerin bilgi edinme ve başvuru için www.gezairiakademi.com adresini ziyaret edebileceklerini kaydetti.



Organizasyon kapsamında İK Danışmanı ve Profesyonel Koç Hatice Koçdağ ‘Kurban Bilinci’, Sheraton Grand Hotel İK Direktörü Oktay Orel ‘Kişisel Marka İmajı’, ODİVA Kurucu Danışmanı ve ATAKO Grubu Yönetim Danışmanı Selma Çağlar ise ‘İş Hayatına Başlangıç ve Girişim’ başlıklı sunumlar yaparak yeni mezunlarla tecrübelerini paylaştı.



“Gençlerin yaşamlarına dokunmak muhteşem”

Sektörel akademilerin önemini vurgulayan Oktay Orel, insana yapılan yatırımın en büyük sermaye olduğunu ifade etti. Firmalara akademi kurulumları noktasında çokça tavsiyede bulunduğunu dile getiren Orel, “Gençleri 3-6 ay süreyle işletmede misafir edip iş öğretmek, onların yaşamlarına dokunmak ve bunu hiçbir beklenti içinde olmadan yapmak muhteşem bir şey. Bu oluşuma katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.



Akademiler tecrübe sorununa çözüm oluyor

İş dünyasında aranan tecrübe kriterine değinen Selma Çağlar ise her sektörde yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulduğunu ancak deneyimsiz kimselerin şirketlerce tercih edilmediğini anımsattı. Temel Lojistik Akademisi ile tecrübe sorununun ortadan kalktığına işaret eden Çağlar, gençlere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.



Program 13 takım müdürüne akademi eğitimlerine sağladıkları katkılardan dolayı plaket takdim edilmesi ve öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesiyle sona erdi.