THY, Çukurova’da hava kargo tesisini açtı

MERSİN/EKONOMİ



Açılış törenine Vali Atilla Toros, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, THY İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, THY Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk ve THY Kargo Satış Başkanı Tarık Parlak ile kent protokolü katıldı. Yatırımla ilgili bilgiler veren THY yetkilileri, “Depo ve mal kabul kapasitesi 9 bin 500'den 11 bin metrekareye çıkarıldı. Hayvan hizmetleri ve aşılar, balık, meyve-sebze, gemi yedek parçaları, tekstil ve kumaş gibi oldukça kapsamlı yükler, 112 ülkede 200 farklı destinasyona ulaştırılıyor. Taşımaların yüzde 44'ünü özel kargo yükleri oluşturuyor. Yeni yatırım hızlanıp şehirdeki lojistik derinliğini artıracak, istihdama katkı sunacak” dedi.



Kurdele kesiminin ardından tesisin sağlayacağı kazanımları değerlendiren MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin'in üretim ve lojistikteki gücüne dikkat çekti. Yeni terminalin bu gücü daha yukarıya taşıyacağının altını çizen Çakır, “Bu yatırımla Mersin'in ana ve yeni yükselen sektörleri, daha önce gidemediğimiz uzak pazarlara gidecek, farklı ürünler daha kısa sürede ulaştırılacak. Çabuk bozulan taze sebze ve meyveleri çok kısa sürede daha uzak pazarlara gönderebileceğiz. Kesme çiçek gibi yükselen bir sektörümüz var. Çiçekte bölge Hollanda'sı olma imkânımız var. Su ürünlerini hava yoluyla daha hızlı ulaştıracağız” diye konuştu.