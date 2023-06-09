Nakliyeciler Bulgaristan sınırında sorun yaşamayacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Bogdan Bogdanov ile bir araya geldi.

Bolat, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Bogdanov ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Gurbetçi vatandaşlarımız ve nakliyecilerimizin sınırlardan sorunsuz geçmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına yönelik işbirliğimizin güçlendirilmesinde mutabakata vardık. Dışişleri Bakanlığımız ile koordinasyon içinde, gurbetçilerimizin Kurban Bayramı tatili esnasında ve diğer yıllık izin günlerinde ülkemize girişinde ve çıkışında herhangi bir sıkıntı yaşamaması noktasında karşılıklı çalışmalar yürütüyoruz."