Bakır fiyatları zirvede! Ama hacimde sorun var

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır günün erken saatlerinde metrik ton başına 9.088 $'a ulaşarak hem 200 günlük hem de 21 günlük hareketli ortalamaları kırdı ve yüzde 1,2 artışla 9.083 dolardan işlem görüyordu.

Reuters'a konuşan kıdemli baz metal stratejisti Alastair Munro, “Bakır ve alüminyum için cirolar önemli ölçüde düşük” dedi.

Munro, bakırın mayıs sonunda spekülasyonların etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını, ancak birçok fonun geri çekildiğini ve metallerden altın ve petrole geçtiğini söyledi.

Bakır için bu hafta şimdiye kadarki işlem hacimleri, 17 Mayıs'a kadar olan haftadaki 180.788 lota kıyasla 58.714 lotta kaldı.

Şili'de arzın kesintiye uğraması ihtimali üzerinde de duruldu.

Dünyanın en büyük bakır madeni Escondida'daki sendikalı işçiler, işletmeci BHP'nin grevler ara verme talebini reddetti. BHP henüz üretim üzerindeki etkisine ilişkin herhangi bir tahmin açıklamadı.

Munro, piyasanın grevden kaynaklanan fiziksel arzdaki herhangi bir potansiyel önemli düşüşü hesaba katmasının zaman alacağını söyledi.

LME alüminyum CMAL3 %0,8 artışla ton başına 2.347$, kurşun CMPB3 %2 artışla 2.049$, çinko CMZN3 %1,6 artışla 2.758,5$, kalay CMSN3 %0,6 artışla 31.620$ ve nikel CMNI3 %0,8 artışla 16.400$ oldu.