Yeniköy Kemerköy Enerji Bin 363 hektarlık maden sahasını doğaya geri kazandıracak

MUĞLA / EKONOMİ

Milas’ta yerli linyit kömürü kullanarak elektrik üretimi gerçekleştiren Yeniköy Kemerköy Enerji, kullandığı maden alanlarını yeniden doğaya kazandırıyor. Firma bu kapsamda 2032 yılına kadar bin 363 hektar alanı rehabilite edecek.

Yeniköy Kemerköy Enerji’nin İSO 500 listesinde Türkiye’nin en büyük 142., Muğla’nın en büyük 2. şirketi olarak yer aldığını dile getiren Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık, “2023 yılı EPDK elektrik sektörü raporuna göre Türkiye’nin en büyük 9. elektrik üretim şirketiyiz. Elektriğin tüketildiği bir bölgede elektrik üretimi yapan stratejik bir kurumuz. Güney Ege’nin elektrik ihtiyacının yüzde 64’ünü karşılıyoruz. Tüm iş süreçlerinde ‘sürekli iyileştirme’ felsefesiyle hareket ediyoruz. 2024 yılında KalDer tarafından verilen EFQM Üstün Performansta 4 Yıldız Yetkinlik Ödülü’nü alan ilk elektrik üretim şirketi olduk” diye konuştu.

“Türkiye’nin elektriğinin yüzde 2.19’unu üretiyoruz”

Türkiye’de üretilen toplam elektriğin yüzde 2,19’unu ürettiklerini ifade eden Işık, “Santrallerimizde elektrik üretiminde yerli kaynak kullanarak doğalgaz ithalatının önüne geçiyor ve cari açığın kapatılmasına yılda yaklaşık 750 milyon dolar katkı sağlıyoruz. Sadece elektrik üretmekle kalmıyor aynı zamanda eski maden sahalarını doğaya kazandırıyoruz. Hüsamlar Yeniden – Eski Maden Sahası Rehabilitasyonu ismiyle hayata geçirdiğimiz projenin pilot uygulaması, 2023 yılının Kasım ayında 65 hektarlık bir alanda, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ile yapılan izleme protokolü çerçevesinde başladı. Çalışmalara 40 yıl önce kömür çıkarmak için kamulaştırılan Hüsamlar köyünden esinlenerek Hüsamlar Yeniden ismini verdik. Pilot uygulama sırasında rehabilitasyon çalışmalarında planlamanın çok büyük önem taşıdığını fark ettik. Doğru bir planlama rehabilitasyonun başarısını sağlıyor. Bu anlayıştan hareketle 5 bölgede yapılan dikimlerde başarı oranı kimi bölgelerde yüzde 96’ya kadar ulaştı. Ortalama dikim başarısı pilot uygulamada yüzde 80 oranında gerçekleşti” dedi.

“Geniş bir paydaş ağımız var”

Projenin planlamadan sonraki diğer safhalarını uygulama, izleme-bakım, iletişim ile kamu ve üniversite iş birlikleri olarak sıralayan Işık, “Türkiye Tabiatını Koruma Derneği rehabilitasyon çalışmalarımızda izleme ve raporlama görevleri ile merkezde yer alıyor. 9 Eylül, İstanbul Teknik, Ankara ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversiteleri de çeşitli zamanlarda projemize destek verdiler. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üzere Enerji Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Muğla İl Çevre Müdürlüğü ve Milas Kaymakamlığı gibi kamu kurumları da rehabilitasyon çalışmalarımızda yanımızda olan diğer paydaşlarımızdı. Her bir paydaşımızın deneyiminden, bilgisinden ve birikiminden çalışmalarımız sırasında faydalandık” diye konuştu.

Pilot uygulama kapsamında düzenlenen etkinliklerde ilkokul, ortaokul, liseler ve üniversiteler olmak üzere 2 bini aşkın öğrenci ile fidan dikimi yaptıklarına dikkat çeken Burak Işık, şunları söyledi: “Hüsamlar Yeniden sadece bir ağaçlandırma projesi değil. Hedefimiz göletleri, bitkileri, ağaçları ve hayvanları ile bir ekosistem oluşturmak. Proje kapsamında eski maden sahasında amfitiyatro, yürüyüş yolları, piknik alanları ve göletler gibi bir dizi rekreasyon alanı oluşturacağız. Ayrıca Milas’ın simgesi olan bir anıt zeytin ağacı da rehabilitasyonun merkezine dikilecek.”

Pilot uygulamada 145 bin bitki ve ağaç diktik

İlk yıl pilot uygulama kapsamında 145 bin 895 bitki ve ağacı toprakla buluşturduklarını söyleyen Işık, “Yaz boyu yapılan bakım çalışmalarının ardından tutmayan fidan ve bitkilerin tamamlama dikimleri 2024 yılı Kasım ayı itibari ile başlatıldı. 2025 yılında da dikeceğimiz yeni fidan ve bitkilerle 300 bini aşmayı hedefliyoruz. Geçen yıl 65 hektarlık alandaki rehabilitasyonu tamamladık. 2024 ve 2025’te Hüsamlar’daki 511 hektarlık rehabilitasyonun ardından, 2032 yılına kadar toplamda bin 363 hektarlık maden sahasını doğaya geri kazandırmayı planlıyoruz. 2040 yılında rehabilite edilen alanın tam anlamıyla bir orman görüntüsüne ulaşmasını hedefliyoruz. Maden sahalarının rehabilite edilmediği yönündeki algının değişmesi için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” bilgilerini verdi.