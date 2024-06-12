Nalbant: Hedefimiz ihracatımızı 1 milyar doların üzerine taşımak

Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği’nin (TEMSAD) 225 üyesi bulunuyor. Bu firmaların yüzde 85’i ihracat yapıyor. Firmalardan bazılarının Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) ve tasarım merkezleri de var.

TEMSAD Başkanı Adil Nalbant, tekstil makine sektörünün bilhassa tekstil sektörünün işbirliği ve desteği ile son 30 yıldır büyümeye devam ettiğini belirtti. Bu çerçeve Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF), Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) ve Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası (TTSİS) ile işbirliklerinin devam edeceğini anlatan Başkan Nalbant, şöyle konuştu: “Tekstil sanayicilerimizle kendi teknolojilerimizi geliştirmeyi ve dönüştürmeyi, yurt içinde yerli makine kullanımını artırmayı hedefliyoruz. Yurtdışında da 19 tekstil sektörü derneğiyle işbirliği anlaşmaları yaptık. Çünkü biz tekstil bitim işlemlerindeki ram, boyama, yıkama, kurutma, sanfor, şardon, tıraş, kalite kontrol, paketleme, serim, kesim vb. gibi makinelerin tamamını yüksek kapasitelerle yerli üretebiliyoruz. Boyahane ve terbiye otomasyon sistemleri, denim makineleri, laboratuvar cihazları, sensörler ve test-ölçüm cihazları alanında da önemli üreticiyiz. Dokuma hazırlık, dar dokuma makineleri, iplik alanında sentetik iplik makineleri, iplik aktarma, büküm, sarım makineleri, fantezi iplik makineleri, halı ipliği fikse, iplik şişirme vb. makineleri üretiyoruz. Örgü kısmında yuvarlak örgü makinesi imalatı yapıyoruz. Baskı alanında dijital baskı, transfer baskı, rotasyon baskı, ahtapot baskı vb. üreten firmalarımız mevcut. Ayrıca iplik ve dokuma makinelerinin parçaları, boya apre makine parçaları ve örgü makine parçaları ki örgü makine iğneleri dâhil yerli üretiliyor. Brode nakış makineleri imalatı da başladı. Tekstil geri dönüşüm makineleri imalatında çok önemli gelişmeler kaydettik. Bu alandaki iki firmamız, Avrupa’nın iki büyük firmasıyla ortaklık kurdu. Yapay zekâ destekli kalite kontrol makinaları üretimi de sektöre yeni soluk getirdi. Boyama, yıkama, kurutma, apreleme, finishing gruplarında, enerji ve su tasarrufu, çevreye etkilerin azaltılması noktasında ciddi ilerlemeler kaydettik. Hedefimiz hem kendi tekstil sanayicilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek hem de ihracatımızı ilk etapta 1 milyar doların üzerine taşımak, dış ticaret fazlası veren ülke konumuna gelmek. Bunun için tekstil sanayicilerimizin yerli makine konusunda daha kararlı olmasına, devletimizin de yerli üretimi finansman imkânlarıyla desteklemesine ihtiyacımız var. Küresel tekstil makineleri üreticilerinin Türkiye’de yatırım yapması da ayrıca çok önemli bir konudur ve onları da Türkiye’de üretime yönlendirmeliyiz. Çünkü Türkiye çok büyük bir tekstil ülkesidir.”