ABD'li otomobil devi, 211 binden fazla aracını geri çağırdı

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Chrysler Dodge'un 2022 model yılı Durango, Ram 2500 ve 3500 araçlarında kritik bir yazılım arızası olduğunu duyurdu. Sorun, Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) kontrol modülünü etkileyerek elektronik denge kontrol sisteminin (ESP) devre dışı kalmasına neden olabiliyor.

"Çarpışma riskini artırabilir"

NHTS tarafından yapılan açıklamada, "Devre dışı bırakılmış bir elektronik denge kontrol sistemi ile araç kullanmak çarpışma riskini artırabilir" denildi.

Açıklamada, Chrysler'in ABS bağlantılı ESP'deki yazılım arızasıyla nedeniyle ABD'deki 211 binden fazla aracı geri çağırdığını duyurdu. NHTSA ayrıca, bayilerin kontrol modülü yazılımını ücretsiz olarak güncelleyeceğini söyledi.