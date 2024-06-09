ÇUKUROVA SİFED’den bölgesel kalkınma için 5 proje

Eray ŞEN / ADANA

ÇUKUROVA SİFED Başkanı Berman Mantı, Adana ve Mersin’i içeren sorumluluk alanlarında ‘şirket, bölge, kadın, gençlik ve think-tank’ başlıkları altında hayata geçirecekleri projelerle, bölgesel kalkınmaya hız kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Berman Mantı, Adana’daki yönetim kurulu toplantısında, federasyon olarak hayata geçirmeyi planladıkları projeleri belirlediklerini açıkladı. Adana ve Mersin’in her alanda öne çıkması için mücadele edeceklerini vurgulayan Mantı, bu yolda marka çalışmalarına ağırlık vereceklerini kaydetti. Adana ve Mersin’in oluşturduğu Çukurova Bölgesi’nin Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan kapısı konumunda olması nedeniyle ülke açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Mantı; lojistik, sanayi, tarım, ticaret, enerji, hizmet sektörü, turizm ve daha birçok alanda geniş potansiyeli olan Çukurova’nın aynı zamanda bir liman bölgesi olduğunu vurguladı.

“Görev bölümü yaparak projeler geliştirdik”

Yatırımda tıkanan Marmara Bölgesi’nin alternatifi olan Adana ve Mersin’in, 1990’lı yıllarda ekonomik ve sosyal açıdan ilk 5 ili arasında yer aldığı düşünüldüğünde yeni bir oluşum gerektiğinin açıkça ortaya çıktığını söyleyen Mantı, şöyle devam etti:

“Bölgemizin yeni bir ivme kazanmasına olan işareti dikkate alarak hareket ediyoruz. Bu kapsamda yönetim kurulu üyelerimiz arasında görev bölümü yaparak yeni projeler geliştirdik. Amacımız bölgesel ve toplumsal kalkınmaya ön ayak olmak, bölgemizi ulusal ve uluslararası arenada adından söz edilir hale getirmektir. Adana ve Mersin ortak bir geleceği inşa etmek durumundadır.”

“Kent dinamikleri ile diyalog halinde olacağız”

ÇUKUROVA SİFED Başkanı Mantı, proje çalışmaları kapsamında merkezi yönetimin yanı sıra milletvekilleri, valilikler, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve sektör paydaşlarıyla sürekli bir diyalog halinde olacaklarını sözlerine ekledi.

Hayata geçirilmesi planlanan projeler

ŞİRKET - Şirketlerin Uyum Süreçleri, Networking, İhracat/E-İhracat, Çukurova Marka Zirvesi.

BÖLGE - Bölgesel Kalkınmaya Yönelik Stratejik Söylem-Eylem Planı, Bölgesel Kültürel ve Turistik Değerlerin Keşfedilmesine Yönelik Çalışmalar, Tarıma Yönelik Çalışmalar.

KADIN - Kadın İstihdamına ve Girişimciliğine Destek Protokolleri, Kadın Girişimcilere Ulusaldan Kadın Girişimci Mentör Atanması, Kadın Meslek Envanteri.

GENÇLİK - Üniversite Gençliği (ÜNGE) Kurulması.

THİNK- TANK - Çukurova Proje Çalıştayı