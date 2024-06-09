Engelli basketbolcuların Süper Lig’e yükselmesi gurur verdi

ADANA / EKONOMİ

Beta Enerji Pazarlama Müdürü Murat Erdoğan, elde edilen başarının topluma fayda sağlama ve engelli bireylerin hayatlarına dokunma anlamında çok önemli olduğunu söyledi. ‘Enerjimizle Mutluluk Üretiyoruz’ sloganıyla çalıştıklarını belirten Erdoğan, kulübe verdikleri desteğin maddi olanaklar ile sınırlı kalmadığını, yönetimsel, PR, algı yönetimi, insan kaynağı ve network gibi konularda da yardımcı olduklarını kaydetti.

Adana Engelliler Spor Kulübü’nün 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında önemli başarılara imza attığına, iki yıl içerisinde namağlup olarak Süper Lig’e yükseldiğine dikkat çeken Erdoğan, “Bu kulüp engelli bireylerin hayata tutunduğu ve topluma kazandırıldığı önemli bir platformdur. Adana Engelliler Spor Kulübü’nün başarıları bizler için büyük bir gurur kaynağıdır ve bu yolda onlara destek olmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Kocatürk: Zorluklara rağmen başardık

Kulüp Başkanı Gürsel Kocatürk de Beta Enerji’ye teşekkür ederek, Süper Lig’e yükselme sürecini anlattı. Kocatürk, “Tüm zorluklara rağmen yenilgisiz olarak Süper Lig’e çıktık. Burası daha zor olacak. Ancak biz Beta ve Adanalıların desteği ile burada da başarı için çalışacağız” ifadesini kullandı.

Takımın Antrenörü İlker Yenigün ise ekibiyle her zaman gurur duyduğunu vurguladı. Yenigün, Süper Lig’de kulüp takımlarının ağırlıklı olduğunu belirterek, “Buna rağmen yapacağımız planlama ve oyuncu takviyesi ile ilk beş içerisinde yer almayı hedefliyoruz” dedi.