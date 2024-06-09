Avokadoya dönüş yapan Anamurlu üretici, ara dönemde muz ekmek istiyor

ADNAN AÇIKGÖZ / ANAMUR

Yaklaşık 1 milyon ton yerli muz üretiminin yüzde 60’ını tek başına gerçekleştiren Mersin’in Anamur ilçesindeki çiftçilerin geçmiş yıllarda elde ettiği kâr, yatırımcıların iştahını kabarttı. Bölgeye akın eden birçok büyük sermayeli işletme sübvansiyonlu kredilerle devasa muz seraları kurarken, istediği desteği alamayan küçük aile işletmeleri ise kendi imkânlarıyla üretime devam etti. Fazla üretim sonucu düşen muz fiyatları, en çok maliyetlerle de baş etmeye çalışan küçük işletmeleri vurdu. Çiftçilerin şikâyeti üzerine harekete geçen Anamur-Bozyazı Ziraat Odası, büyük şirketlerin haksız rekabetini ve fazla üretimi engellemek için muza verilen sübvansiyonlu kredilerin kesilmesini sağladı.

“Çiftçi hayatını nasıl sürdürecek?”

Yeni dönemde daha fazla gelir sağlayacak ürünlere yoğunlaşan çiftçinin avokado, ejder meyvesi ve papaya ekimine yöneldiğini belirten Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, revize edilen muz seralarına çoğunlukla avokado ekildiğini bildirdi. Avokado fidanının 3 yılda olgunlaştığını dile getiren Gümüş, tam verim için 5 seneye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Bu süreçte seradaki boş kısımları muzla değerlendirmek istediklerini ancak onay alamadıklarını aktaran Gümüş, “Daha önce muz seralarına karpuz ekiyorduk. Çiftçi, muz yetişene kadar karpuzu hasat edip satıyordu. Şimdi de avokado eken çiftçimize muz öneriyoruz. Ancak ilçe tarım müdürlüğü, avokado serası olarak işaretlenen noktalarda ara ekim olmaksızın direkt avokadoya geçilmesini istiyor. Yeniden muza dönüleceği düşüncesiyle uygulamaya karşı çıkılıyor. Çiftçi direkt avokadoya geçerse 3-5 yıl hayatını nasıl sürdürecek?” diye konuştu.

Bazı seralar söküldü ama çiftçi umudunu koruyor

Muz rantabl olmaktan çıktığının altını çizen Gümüş, “Yetkili kurumun endişesi yersiz. Avokado seralarında yeniden muz üretimi mümkün değil. Para etmeyen bir ürüne ilgi gösterilmez. Ara ekime onay verilmediği için bazı çiftçiler serasını söktü. Burada çiftçimizin mağduriyeti söz konusu. Avokado olgunlaşana kadar muz üretelim, sonra tamamen avokado odaklanalım. Bakanlık ve genel müdürlüklere başvurumuzu yaptık. Üreticimizi mutlu edecek sonuçlar alacağımıza inanıyoruz” ifadesini kullandı.

Avokadonun ilk dönemlerinde güneşten aşırı etkilendiğini, sera etrafına tül çekerek ürünü güneş ışığından korumaya çalıştıklarını anlatan Gümüş, avokado serasına yapılacak muz ekimiyle doğal bir gölge alan oluşturulabileceğini sözlerine ekledi.