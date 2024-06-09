İhracatçılar, Çin İthalat Fuarı’na çıkarma yapmaya hazırlanıyor

AHMET USMAN / İZMİR

İhracatçılar, Çin’in Şanghay kentinde 5-10 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na (CIIE) çıkarma yapmaya hazırlanıyorlar. Türkiye milli katılım organizasyonu Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından gerçekleştirilen fuara geçen yıl 15 firma katılmıştı. Bu yıl hedef bu sayıyı ikiye katlamak.

EİB hizmet binasında gerçekleştirilen basın toplantısında fuara 6. kez milli katılım organizasyonu düzenlediklerini hatırlatan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Düzenlendiği tarihten itibaren Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in de bizzat önem verdiği, Çin’in en önemli prestij fuarı konumundaki CIIE’nin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Fuarda sergilenen tüm ürünlerin yüzde 100 ithal olması şartı bulunuyor, bu da onu dünyada benzersiz kılıyor. Fuarda tüketim malları, otomotiv, ekipman, medikal cihazlar ve sağlık ürünleri, tarım ürünleri, hizmet ticareti başlıklarında geniş bir ürün yelpazesi sergileniyor. Geçen yıl Çin'e ihracatımız 3,3 milyar dolar iken, Çin'den ithalatımız ise 44,9 milyar dolara ulaşarak 41,6 milyar dolarlık ticaret açığı oluştu. Fuarın ülkemiz lehine bu açığı kapatmaya yardımcı olacağını umuyoruz. EİB olarak 2019’dan beri bu pazarı anlamak ve ihracatçılarımıza anlatmak için mücadele veriyoruz” diye konuştu.

Katılan firmalar verimli işbirlikleri yaptılar

Ege İhracatçı Birlikleri Organik Ürünler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık da CIIE’in firmalara sadece Çin değil dünyanın her yerindeki firmalara ürün ve hizmetlerini sergilemeleri için benzersiz bir imkân sağladığına dikkat çekerek, “EİB olarak 2019’dan beri fuarın Türkiye milli katılım organizasyonunu yürütüyoruz. Geçen sene fuara 336 m2’lik bir alanda toplam 15 firmamız katıldı. Bu yıl 800 m2 yerimiz var. 2020, 2021 ve 2022 yıllarında pandemi sebebi ile fiziki katılım sağlanamayan fuarın, pandemi sonrası büyük bir ziyaretçi akınına uğradığını gözlemledik. Geçmiş yıl katılımcı firmalarımızdan, fuardan verimli iş birlikleri ile ayrıldıkları geri dönüşlerini aldık. Geçtiğimiz yıllarda EİB olarak üzerine basarak CIIE fuarı ile eş zamanlı birçok sektörel fuarın yapılmasının CIIE fuarına katılımı düşürdüğünü dile getirmiştik. Bu sene eş zamanlı düzenlenen fuarların tarihlerinde düzenlemeye gidilmiş. Bunun, bu sene Türk firmalarımızca fuara olan katılımı artıracağını umuyoruz” dedi.

Çin’in sağlıklı gıda talebini organik tarımla karşılamak istiyoruz

Türkiye’nin zengin ve çeşitli tarımsal ürünleriyle her zaman küresel tarım pazarında önemli bir oyuncu olduğuna değinen Mehmet Ali Işık, sözlerine şöyle devam etti: “Son yıllarda organik ürünlere yönelik küresel talep giderek artıyor ve Türkiye bu trende büyük bir heyecan ve özveriyle karşılık veriyor. Türkiye'de organik tarım, 2002’de 57 bin hektar olan üretim alanının bugün 500 bin hektarın üzerine çıkmasıyla önemli bir büyüme kaydetti. Çin’in son yıllarda giderek artan sağlıklı ve kaliteli gıda ürünleri talebini, yüksek kaliteli organik tarım ürünlerimizle karşılamak istiyoruz. Geçen yıl fuarda zeytinyağı, kuru incir, kuru üzüm, kuru kayısı ve şaraplarımızın gördüğü büyük ilgiden çok memnuniyet duyduk. Bu sene yüksek bir katılımla Çin’e Türkiye çıkarması yapmak arzusundayız. Kasım ayında Şanghay’a tüm firmalarımızı bekliyoruz” dedi.

Çin’in Türkiye’ye ilgisi artıyor

EİB Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz da Çin’in 32 trilyon dolarlık dünya ticaretinden 5 trilyon dolar pay aldığını dile getirerek “Türkiye’nin bir yıllık ticaretini Çin neredeyse bir ayda gerçekleştiriyor. Çin’de 1,5 milyar kişi yaşıyor. Bunun yüzde 30’u orta sınıf ve üstü gelir grubunu oluşturuyor. 100 milyon kişi de Avrupa standartlarında yaşıyor. 70-80 bin dolarlık kişi başına gelir söz konusu. Bu büyüklükteki pazara her şeyi satabiliriz. Çin, Türk ihracatçılar için çok önemli bir fırsat. Son dönemde Çin’den ülkemize büyük bir ilgi var, sürekli heyetler geliyor. Bu ayın 25-26’sı tarihlerinde Çin Sincan Urumçi’de fuara katılacağız. CIIE kendi internet sitesinde ‘Türk ihracatçıları bekliyoruz’ diye paylaşım yaptı. Bu pozitif ortamı avantaj olarak kullanmalıyız” diye konuştu.

Çin’de rekabetçi olduğumuz ürünlerin pazar büyüklüğü 416 milyar dolar

Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nin Çin’in 2023 yılında ithal ettiği ürünlerin altılı GTIP bazındaki birim fiyatlarına dair bir çalışma yaptığını belirten Jak Eskinazi, “Ülkemizin genel ihraç birim fiyatları ile mukayese edildiğinde Çin’in toplam ithalatının % 27’sine tekabül eden bin 781 tarife satırından oluşan toplam 416 milyar dolarlık bir pazarda ihraç ürünlerimizin Çin pazarında kayda değer fiyat avantajına sahip olduğunu görüyoruz. Çin’de değişen, batı benzeri tüketici tercihlerinin farkındayız. Sağlıklı, kaliteli Türk ürünlerimizi gıdadan kozmetiğe, tekstilden mermere bu pazarda tanıtmak ve ihracatımızı artırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bizim firmalarımızda ‘biz Çin’e mal satamayız’ ürkekliği var. Bu ürkekliği üzerimizden atmalıyız Türk ürünlerini Çinli dostlarımıza tanıtmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.