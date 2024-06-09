'Tunus, Türk yatırımcıları teşvik için toplantıları artırmalı'

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’nin, coğrafi ve stratejik konumu ile Arap ve Avrupa pazarlarına yakınlığıyla öne çıktığını vurgulayan Tunus İzmir Fahri Konsolosu ve Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) Genel Başkanı Sabuhi Attar, “Türkiye, Tunus ve Afrika pazarlarına yakınlığıyla da öne çıkıyor. Ortak yatırımlar her iki ülke için de ilerleme ve refah sağlar. Türkiye, Türk yatırımcıları Tunus'a yatırım yapmaya teşvik etmek için çalışıyor, bu nedenle tüm Tunuslu şirketlerin Türk şirketleriyle toplantılarını ve etkileşimlerini artırmaları ve onlara mevcut yatırımları ve yetenekleri açıklamaları önem taşıyor. Türkiye'nin serbest ithalat ve ihracat ekonomisi, iki ülke arasındaki ticaret hareketini destekliyor” dedi.

Türk ekonomisinin hızlı bir dinamizme sahip olduğunu dile getiren Attar, “Küresel ekonomik zorluklara rağmen, Türkiye'nin serbest ekonomi politikasına verdiği destek, Arap ülkeleriyle birçok serbest ticaret anlaşması imzalanmasına katkı sağlıyor. Bu yıl Türkiye ekonomisinin önemli başarılara imza atacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Attar, yatırımcıları 3 - 6 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan, tedavi ve medikal turizm fuarı ile tıbbi ekipman, cihaz ve kozmetik bakım fuarına davet etti.