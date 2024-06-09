Sürdürülebilirlik önlemleri: İzmir Metro A.Ş. 124 milyon TL’lik tasarruf sağladı

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmir Metro A.Ş., enerji tüketiminde sürdürebilirlik ilkesi ve kurum içinde uyguladığı tedbirlerle 124 milyon liralık tasarruf sağladı.

Tüketilen enerjiyi asgari seviyeye indirgemek amacıyla 2008 yılında Tasarruflu Sürüş Tekniği Projesi’ne geçen Metro, trenler için geliştirilen özel sürüş tekniğiyle günde 11 bin kilovat yani 22 kişinin yıllık ortalama elektrik enerjisi tüketimine varan bir tasarruf sağladı. Bu sayede 16 yılda 39 milyon 500 bin liralık tasarruf elde edildi. Yolcu akışına göre devreye giren sensörlü yürüyen merdivenler yolcusuz zamanlarda ise yavaşlayarak bekleme moduna geçiyor. Metro, bu çalışma prensibiyle yüzde 56 enerji tasarrufu sağlandı.

İzmir Metro ve tramvay araçlarının bakımları, hizmet satın almasına gerek duyulmaksızın, İzmir Metro AŞ’nin ekipleri ile yapılıyor, böylelikle 5 yılda 2 milyon Euro’luk tasarruf sağlandı. İzmir Metro’nun bünyesinde kurulan ekip ile trenlerin elektronik kartlarının bakım ve onarımı gerçekleştirildi ve bu sayede de 2024 yılının ilk 4 ayında 4,5 milyon liralık tasarruf elde edildi. İstasyonlarda çok daha az enerji harcayan LED aydınlatmaya geçilerek 2022 ve 2023 yıllarında 2,2 milyon kilovatın üzerinde enerji ile 7,1 milyon lira tasarruf sağlandı. Çift terimli tarife grubuna geçilerek elektrik tesisat aboneliğinden de 3 milyon 145 bin liralık tasarruf elde edildi.

İzmir Metro AŞ, ihale ile araç alımlarında da enerji tasarrufu sağlayan araçlar tercih ederken, sertifikalı yeşil enerji teminiyle yolcuların sıfır emisyonla seyahat etmelerini sağlıyor. Halkapınar’daki merkez yerleşkeye 6 yağmur suyu deposu kurularak toplanan yağmur suları ile yaz aylarında yeşil alanları sulamayı hedefliyor. Böylece su kaynaklarının korunmasına ve yeşil dönüşümün desteklenmesine daha fazla katkı sağlanıyor.

Sayılkan: Sürdürülebilirlik anlayışını benimsiyoruz

İzmir Metro A.Ş. Genel Müdürü Ertan Sayılkan, sürdürülebilirlik anlayışı ile çalıştıklarını ve enerji tasarrufuna çok önem verdiklerini belirterek, “Bu sayede bütçemizi ve gezegenimizin kaynaklarını koruyoruz. İzmir Metrosu trenlerinde geliştirdiğimiz tasarruflu sürüş tekniğiyle trenlerin frenleme esnasında oluşturduğu rejeneratif enerjiyi enerji talep eden trenlere aktararak tasarruf sağlıyoruz. Bu sayede 2008’den bu yana yaklaşık 40 milyon liralık tasarruf sağladık. Amacımız ülkemizin, belediyemizin, şehrimizin kaynağını daha iyi kullanmak ve atığı azaltmak. Önümüzdeki senelerde sadece enerji tasarrufu değil, diğer kaynakların da tasarrufu için yeni tedbirler geliştirmeyi düşünüyoruz” dedi.