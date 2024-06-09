Kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatı 1 milyar dolar barajını aştı

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir 2023/24 sezonunda ihracatı 1 milyar 7 dolara ulaştı. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yayınlanan ihracat istatistiklerine göre; kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir miktar bazındaki ihracatı ise yüzde 12’lik düşüşle 328 bin tondan, 290 bin tona geriledi. Miktardaki düşüşe karşın elde edilen döviz tutarındaki artış ortalama ihraç fiyatının dolar bazında yüzde 22 artması sayesinde oldu. 2022/23 sezonunda üç ürünün ortalama kilogram ihraç fiyatı 2,84 dolar iken, 2023/24 sezonunun aynı döneminde 3,46 dolara yükseldi.

Çekirdeksiz kuru üzümde fiyat 3 bin dolara koşuyor

Çekirdeksiz kuru üzümde, 1 Eylül 2023 – 3 Haziran 2024 tarihleri arasında 175 bin 641 ton karşılığı 395 milyon 444 bin dolarlık ihracat yapıldığını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, 9 aylık dönemde çekirdeksiz kuru üzümün ortalama ihraç fiyatının bin 692 dolardan, 2 bin 248 dolara çıktığı bilgisini verdi.

Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının 1 Eylül 2022 – 3 Haziran 2023 tarihleri arasında miktar bazında 196 bin 581 ton olurken, döviz getirisinin 332 milyon 884 bin dolar olduğunu hatırlatan Işık, “Miktar bazında yüzde 11’lik gerileme yaşansa da, döviz getirisini yüzde 19 arttı. Kuru üzümümüzün ihraç fiyatı dolar bazında yüzde 33 artmış oldu. Son bir haftalık süreçte çekirdeksiz kuru üzümün ortalama ihraç fiyatı 2 bin 839 dolara ilerledi ve 3 bin dolara yaklaştı. Bu başarıya emek veren tüm üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı kutluyoruz” diye konuştu.

Kuru incirde sezonun başladığı 6 Ekim 2023 tarihinden, 3 Haziran 2024 tarihine kadar geçen 8 aylık süreçte 54 bin 876 ton ihracat yapıldığını aktaran Başkan Işık, sözlerini şöyle sürdürdü; “Kuru incir ihracatımız 2022/23 sezonunun aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 6 düşse de, döviz gelirimiz yüzde 19’luk artışla 209 milyon dolardan 249 milyon dolara ulaştı. Kuru incir geçen sene ton başına 4 bin 240 dolara ihraç edilmişken, bu sezon yüzde 29 daha katma değerli olarak 5 bin 458 dolara ihraç ettik. Son bir haftalık dönemde kuru incirimizin ortalama ihraç fiyatı 6 bin 431 dolara çıktı. Kuru incirimizin ihraç fiyatının bu seyirle 6 bin 500 doları geçmesini bekliyoruz. Kuru incir ihracatında 2023/24 sezon sonu için belirlediğimiz 300 milyon dolar hedefine emin adımlarla ilerliyoruz.”

Üretim merkezi Malatya olan ancak ihracatta Ege Bölgesi’nin lider olduğu kuru kayısıda, 1 Ağustos 2023- 3 Haziran 2024 tarihleri arasında 60 bin 320 ton ihracat yapıldığını vurgulayan Işık, “Kayısıdan 362 milyon 124 bin dolar döviz geliri elde ettik. Kuru kayısıda ortalama ihraç fiyatı dolar bazında yüzde 13’lük artışla 6 bin 27 dolardan, 6 bin 785 dolara yükseldi. Kuru kayısıda ortalama ihraç fiyatı 7 bin dolara yaklaştı” dedi.