Corendon, 600 milyon dolar hizmet ihracatı hedefledi

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Hollanda, Belçika ve İskandinav ülkeleri başta olmak üzere Avrupa’dan, Türkiye ile dünyanın çeşitli turizm destinasyonlarına yolcu taşıyan Corendon Turistik Hava Taşımacılık A.Ş, (Corendon Airlines) 2023 yılı rakamlarına göre 520 milyon dolar hizmet ihracatı ile Türkiye’nin ilk bin ihracatçısı arasında Hizmet İhracatçısı kategorisinde ilk 10 arasında yer aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 31. Genel Kurulu ve Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı ödül töreninde Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer’e ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe tarafından verildi.

Hizmet İhracatı alanında ödül alan firmalar şöyle: Türk Hava Yolları, Pegasus, Güneş Ekspres Havacılık, İGA Havalimanı İşletmesi, TAV Havalimanları, Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi, Odeon Turizm İşletmeciliği, Anexservices Turizm, Ekol Lojistik ve Corendon Airlines.

6 milyon turist taşıyor, 600 milyon dolar hizmet ihracatı hedefledi

Bünyesinde Türkiye, Hollanda ve Malta olmak üzere 3 farklı ülke bayrak tesciline sahip havayolunu bulunduran Corendon Airlines, Avrupa’dan popüler tatil destinasyonlarına yaptığı turistik seferlerin yanı sıra yine Avrupa’dan Anadolu’nun birçok şehrine düzenlediği direkt uçuşlar ile yılda 6 milyon yolcu taşımaktadır.

Tamamı Boeing 737-800 model uçaklardan oluşan filosuyla 65 ülkede 165 havalimanına direkt uçuşlar düzenleyen Corendon Airlines, 2024 yılında 600 milyon dolar Hizmet İhracatı hedefledi.