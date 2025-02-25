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Ayrıntılar belli oldu: Çinli Chery'den Samsun'a 1,5 milyar dolarlık yatırım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çinli Chery’nin Samsun’da planladığı otomobil fabrikası yatırımında sona gelindiğini duyurdu. Türkiye’de elektrikli ve hibrit araç üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen Chery’nin 1,5 milyar doların üzerinde bir yatırımla yılda 150 bine yakın üretim yapması bekleniyor.

Haber Merkezi
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Ayrıntılar belli oldu: Çinli Chery'den Samsun'a 1,5 milyar dolarlık yatırım
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. CNBC-e'nin haberine göre Erdoğan, Çinli otomobil markası Chery’nin Samsun’da yatırım yapmak üzere temel atmaya hazırladığını duyurdu. Ayrıca, Çinli otomotiv devi BYD'nin Manisa'da 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını hatırlatarak, "Başka bir Çinli şirket de Samsun’da yatırımını tamamladı. Kısa süre içinde bu markanın temelini atacağız." ifadelerini kullandı.

Tasarım yarışması düzenlenecek

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tasarım alanında çalışacak insan kaynağının tespiti için kolları sıvadı. İş dünyasının da katılımıyla birlikte Otomobil tasarım yarışması düzenlenecek.

 Fiyatların düşmesi bekleniyor

Son dönemde SUV segmentinde öne çıkan modelleriyle dikkat çeken Chery’nin Türkiye’de satılan ve en çok tercih edilen modelleri arasında Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro, Tiggo 4 Pro, Omoda başı çekiyor. Chery’nin elektrikli, hibrit teknolojide uygun fiyat avantajları sunan Çinli markaların Türkiye’de üretime başlamasıyla fiyatların da düşmesi bekleniyor. Yerli üretim yapan markaların ilave gümrük vergisinden muaf tutuluyor.

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