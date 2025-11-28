BYD, 90 bine yakın hibrit aracını geri çağırma kararı aldı

Şirketten yapılan duyuruya göre geri çağırma kararı, Ocak 2021 ile Eylül 2023 arasında üretilen Qin PLUS DM-i modellerini kapsıyor.

Güç çıkışında kısıtlama yaşanıyor

Açıklamada, bu araçlarda güç bataryasının tutarlılığında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle zaman zaman güç çıkışında kısıtlama yaşandığı belirtildi. Bu durumun, özellikle aşırı koşullarda, araçların tam elektrikli modda sürüş yapmasını engelleyebilecek bir riske yol açtığı ifade edildi.

Pazar denetleyicisi soruşturması

Açıklamaya göre geri çağırma kararı, pazar denetleyicisi tarafından başlatılan bir soruşturmanın ardından uygulamaya alındı.