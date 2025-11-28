BYD, 90 bine yakın hibrit aracını geri çağırma kararı aldı
BYD, pillerle ilgili güvenlik risklerini gerekçe göstererek 88 bin 981 adet plug-in hibrit aracını geri çağırma kararı aldı. Karar Ocak 2021 ile Eylül 2023 arasında üretilen Qin PLUS DM-i modellerini kapsıyor.
Güç çıkışında kısıtlama yaşanıyor
Açıklamada, bu araçlarda güç bataryasının tutarlılığında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle zaman zaman güç çıkışında kısıtlama yaşandığı belirtildi. Bu durumun, özellikle aşırı koşullarda, araçların tam elektrikli modda sürüş yapmasını engelleyebilecek bir riske yol açtığı ifade edildi.
Pazar denetleyicisi soruşturması
Açıklamaya göre geri çağırma kararı, pazar denetleyicisi tarafından başlatılan bir soruşturmanın ardından uygulamaya alındı.