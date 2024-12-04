BYD’nin yatırımı Çin rüzgarı yarattı

MERVE YİĞİTCAN

Çinli otomotiv devi BYD’nin Türkiye’ye yatırım kararı, farklı sektörlerden Çinli üreticilerin de Türkiye’ye ilgisini artırdı. Son olarak plastik işleme makinesi üreticisi 22 Çinli firmanın üst düzey yöneticileri PAGEV’in 17’incisini düzenlediği Türk Plastik Endüstrisi Kongresi’ne katılırken, 3 gün boyunca İstanbul’da çeşitli temaslarda bulunacak. Türkiye’de yatırımı masaya yatıran 22 firmanın toplam cirosu yaklaşık 20 milyar dolar… Bir plastik işleme makinesi imalat tesisi yatırımının da ortalama 50 ila 100 milyon dolar arasında olduğu düşünülürse, yeni üretim tesislerinin hayata geçmesi Türkiye için kayda değer bir doğrudan yabancı yatırım hamlesi olacak.

“BYD buradaysa biz de olmalıyız”

Kongrede konuşma fırsatı bulduğumuz BYD’nin Çin’deki önemli tedarikçilerinden Borch Machinery’nin CEO’su olan Borche Zhu, aynı zamanda da Çin Plastik Makine Üreticileri Başkanı. Türkiye’ye gelen heyette firma sahiplerinin ve üst düzey yöneticilerin yer aldığını söyleyen Zhu, ana hedeflerinin Türkiye’de pazar ve yatırım imkanlarını araştırmak olduğunu kaydetti. Avrupa ve çevre ülkelere makine satabilmek için Türkiye’nin konumunun büyük bir avantaj olduğunu dile getiren Zhu, BYD’nin Türkiye’ye yatırım kararı almasının da ziyarette etkili olduğunu ifade etti. Zhu, “BYD’nin buraya yatırım yapmış olması, bizim de bu pazara yatırım yapmaya yönelik düşüncelerimizi ciddi anlamda etkiledi. ‘BYD buradaysa biz de olmalıyız’ fikri bizim için önemli. BYD gibi büyük bir firma bu kararı almadan önce önemli bir araştırma yaptı muhakkak. Onlar yatırım için Türkiye’yi uygun gördüyse biz de buraya bakmamız ve yatırım kararlarını değerlendirmemiz gerektiğini düşündük. Öte yandan Trump’ın bir önceki ABD başkanlığı döneminde ABD’nin Çinli firmalara karşı regülasyonları olmuştu. Çinli firmalar da Amerika’ya mal satmak için çeşitli yollar denedi. Bunun da yatırımda Türkiye’yi düşünmemize etkisi oldu, ancak tek sebep bu değil. Bu ziyarette öncelikle bakmak istediğimiz alan Türkiye’deki üretim altyapısının bize uygunluğu olacak” şeklinde konuştu.

Büyük ölçekli üretim modeli tartışılacak

33. Plast Eurasia Fuarı kapsamında gerçekleşen kongreyi izleyen Çinli heyet bir dizi temaslarda bulunacak. Bunlardan biri de yarın düzenlenecek olan Çin-Türkiye Plastik Endüstrisi B2B Konferansı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi temsilcileri ve Çin Başkonsolosu’nun da yer alacağı konferansta Çinlilerle ortak yatırım imkanları masaya yatırılacak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu görüşmelerde ‘büyük ölçekli üretim modeli’ üzerinde durulacağını belirterek, plastik sektöründe makine ve ekipman üretiminde Türkiye’nin, bölgesel üs haline getirilmesi üzerinde yoğunlaşacaklarını ifade etti.

■ Eroğlu: Türk sanayicilerle ortak yatırım fırsatlarını görüşecekler

Kongrenin açılışında konuşma yapan PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, bu yıl kongreye Çin’den çok önemli bir katılım sağlandığına dikkat çekerek, Çin Makine Üreticileri Derneği’nin Türkiye’deki yatırım olanaklarını görüşmek üzere 22 firmayı Türkiye’ye getirdiğini kaydetti. Eroğlu, “PAGEV’in birinci önceliği Türkiye’nin sanayisi ve üretimidir. Biz kimsenin Türkiye’yi pazar yapmasını istemiyoruz, ortak yatırımlar yapalım ve hep birlikte kazanalım istiyoruz. Çin’den gelen heyet burada yatırım yapmak istiyor ve Türk sanayicilerle ortak yatırım fırsatlarını görüşecekler. Türkiye’yi dünyada küresel bir merkez haline getirmek için bu tip girişimler son derece önemli. Bir Türkçe’de ‘ahenk’ diyoruz, onlar ‘harmoni’. İşte biz bu ahenk ile sanayimizi büyütmek, Türk sanayisinin hassasiyetleri içerisinde bu işi yürütmek istiyoruz” dedi.